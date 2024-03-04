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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных - РИА Новости, 04.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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клещеевка
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка ДНР."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б" - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных