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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 04.03.2024 (обновлено: 14:42 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1931021615.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных - РИА Новости, 04.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка ДНР."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б" - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка ДНР.
"ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б" - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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