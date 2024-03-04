https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1931021615.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных - РИА Новости, 04.03.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:34

2024-03-04T14:34

2024-03-04T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении уничтожили до 360 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и британскую гаубицу FH-70, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка ДНР."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б" - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика