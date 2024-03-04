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Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/sotrudnichestvo-1931031218.html
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 04.03.2024
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:06
2024-03-04T15:06
специальная военная операция на украине
экономика
венгрия
россия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 4 мар — РИА Новости. Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться тоже не хотим. Отказываемся от сотрудничества с ней только там, где это запрещают европейские санкции. Там, где не запрещают, наша цель, скорее, в том, чтобы экономический рост усиливался, потому что по окончании войны тоже будет жизнь. Будет торговля, будет экономика, и для нас это будут важные отношения и важная рыночная возможность", - сказал Орбан, выступая на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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экономика, венгрия, россия, украина, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан

Орбан: Венгрия хочет усилить сотрудничество с РФ в сферах, не задетых санкциями

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 4 мар — РИА Новости. Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться тоже не хотим. Отказываемся от сотрудничества с ней только там, где это запрещают европейские санкции. Там, где не запрещают, наша цель, скорее, в том, чтобы экономический рост усиливался, потому что по окончании войны тоже будет жизнь. Будет торговля, будет экономика, и для нас это будут важные отношения и важная рыночная возможность", - сказал Орбан, выступая на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВенгрияРоссияУкраинаВиктор Орбан
 
 
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