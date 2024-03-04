https://ria.ru/20240304/sotrudnichestvo-1931031218.html
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 04.03.2024
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:06
2024-03-04T15:06
2024-03-04T15:06
специальная военная операция на украине
экономика
венгрия
россия
украина
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_3d6295ef67373f01e16ede5cc09bcbd0.jpg
БУДАПЕШТ, 4 мар — РИА Новости. Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться тоже не хотим. Отказываемся от сотрудничества с ней только там, где это запрещают европейские санкции. Там, где не запрещают, наша цель, скорее, в том, чтобы экономический рост усиливался, потому что по окончании войны тоже будет жизнь. Будет торговля, будет экономика, и для нас это будут важные отношения и важная рыночная возможность", - сказал Орбан, выступая на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a844c5163eba29dac9b0a62409ba1b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, россия, украина, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан
Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан
Орбан: Венгрия хочет усилить сотрудничество с РФ в сферах, не задетых санкциями
БУДАПЕШТ, 4 мар — РИА Новости. Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться тоже не хотим. Отказываемся от сотрудничества с ней только там, где это запрещают европейские санкции. Там, где не запрещают, наша цель, скорее, в том, чтобы экономический рост усиливался, потому что по окончании войны тоже будет жизнь. Будет торговля, будет экономика, и для нас это будут важные отношения и важная рыночная возможность", - сказал Орбан, выступая на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате.
Украина угрожает развязать террор на Западе