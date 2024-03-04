https://ria.ru/20240304/sotrudnichestvo-1931031218.html

Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан

Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 04.03.2024

Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией, заявил Орбан

Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:06

2024-03-04T15:06

2024-03-04T15:06

специальная военная операция на украине

экономика

венгрия

россия

украина

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 4 мар — РИА Новости. Венгрия не хочет отказываться от экономического сотрудничества с Россией, наоборот, предпочла бы его наращивать в сферах, не затронутых санкциями, поскольку по окончании конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок является важным для Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться тоже не хотим. Отказываемся от сотрудничества с ней только там, где это запрещают европейские санкции. Там, где не запрещают, наша цель, скорее, в том, чтобы экономический рост усиливался, потому что по окончании войны тоже будет жизнь. Будет торговля, будет экономика, и для нас это будут важные отношения и важная рыночная возможность", - сказал Орбан, выступая на открытии года в Венгерской торгово-промышленной палате.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

венгрия

россия

украина

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экономика, венгрия, россия, украина, виктор орбан