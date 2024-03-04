https://ria.ru/20240304/sk-1931046503.html
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента - РИА Новости, 04.03.2024
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента
Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:06
2024-03-04T16:06
2024-03-04T16:06
происшествия
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла студента из класса, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как женщина-преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа со словами "Ты видишь, как ты мне мешаешь!" выталкивает из класса спорящего с ней студента и пинает его. "Следственным управлением СКР по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по сообщениям о противоправном поведении преподавателя колледжа в Чебоксарах… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В свою очередь министерство образования Чувашии сообщило, что "по ситуации, произошедшей в Чебоксарском экономико-технологическом колледже… представителями Минобразования Чувашии будет проведена проверка в данном учреждении".
https://ria.ru/20231123/arest-1911435021.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пинком выгоняла студента