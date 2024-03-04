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В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента - РИА Новости, 04.03.2024
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16:06 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/sk-1931046503.html
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента - РИА Новости, 04.03.2024
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента
Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:06
2024-03-04T16:06
происшествия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла студента из класса, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как женщина-преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа со словами "Ты видишь, как ты мне мешаешь!" выталкивает из класса спорящего с ней студента и пинает его. "Следственным управлением СКР по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по сообщениям о противоправном поведении преподавателя колледжа в Чебоксарах… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В свою очередь министерство образования Чувашии сообщило, что "по ситуации, произошедшей в Чебоксарском экономико-технологическом колледже… представителями Минобразования Чувашии будет проведена проверка в данном учреждении".
https://ria.ru/20231123/arest-1911435021.html
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происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента

В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пинком выгоняла студента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла студента из класса, сообщают пресс-службы ведомств.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как женщина-преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа со словами "Ты видишь, как ты мне мешаешь!" выталкивает из класса спорящего с ней студента и пинает его.
«
"Следственным управлением СКР по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по сообщениям о противоправном поведении преподавателя колледжа в Чебоксарах… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В свою очередь министерство образования Чувашии сообщило, что "по ситуации, произошедшей в Чебоксарском экономико-технологическом колледже… представителями Минобразования Чувашии будет проведена проверка в данном учреждении".
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