https://ria.ru/20240304/sk-1931046503.html

В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента

В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента - РИА Новости, 04.03.2024

В Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента

Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:06

2024-03-04T16:06

2024-03-04T16:06

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии и региональное управление следственного комитета занялись инцидентом в чебоксарском колледже, где преподаватель пинком выгоняла студента из класса, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее в местных соцсетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как женщина-преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа со словами "Ты видишь, как ты мне мешаешь!" выталкивает из класса спорящего с ней студента и пинает его. "Следственным управлением СКР по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по сообщениям о противоправном поведении преподавателя колледжа в Чебоксарах… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В свою очередь министерство образования Чувашии сообщило, что "по ситуации, произошедшей в Чебоксарском экономико-технологическом колледже… представителями Минобразования Чувашии будет проведена проверка в данном учреждении".

https://ria.ru/20231123/arest-1911435021.html

чебоксары

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происшествия, чебоксары