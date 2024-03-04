https://ria.ru/20240304/shkolnitsa-1930916232.html

В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода

В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода - РИА Новости, 04.03.2024

В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода

В приморском Партизанске 14-летняя школьница получила травмы, упав с высоты с заброшенного здания завода, она госпитализирована с травмами, сообщает прокуратура РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:46

2024-03-04T07:46

2024-03-04T10:34

партизанск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. В приморском Партизанске 14-летняя школьница получила травмы, упав с высоты с заброшенного здания завода, она госпитализирована с травмами, сообщает прокуратура Приморья. Отмечается, что вечером в субботу группа подростков, проникнув в одно из зданий заброшенного химико-фармацевтического завода, пыталась перепрыгнуть через разрушенное перекрытие на 3 этаже. Одна из них – 14 летняя девочка потеряла равновесие и упала вниз, ударившись о бетонное покрытие. "В результате полученных травм несовершеннолетняя госпитализирована в травматологическое отделение КГБУЗ "Партизанская городская больница № 1". В настоящее время прокуратура города устанавливает собственника заброшенного здания и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По факту инцидента прокуратура намерена дать оценку действиям (бездействию) собственника здания и должностным лицам администрации города по ограничению доступа детей к аварийным и заброшенным зданиям.

https://ria.ru/20240227/sochi-1929728251.html

https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html

партизанск

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партизанск, происшествия