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В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода - РИА Новости, 04.03.2024
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07:46 04.03.2024 (обновлено: 10:34 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/shkolnitsa-1930916232.html
В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода
В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода - РИА Новости, 04.03.2024
В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода
В приморском Партизанске 14-летняя школьница получила травмы, упав с высоты с заброшенного здания завода, она госпитализирована с травмами, сообщает прокуратура РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:46
2024-03-04T10:34
партизанск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. В приморском Партизанске 14-летняя школьница получила травмы, упав с высоты с заброшенного здания завода, она госпитализирована с травмами, сообщает прокуратура Приморья. Отмечается, что вечером в субботу группа подростков, проникнув в одно из зданий заброшенного химико-фармацевтического завода, пыталась перепрыгнуть через разрушенное перекрытие на 3 этаже. Одна из них – 14 летняя девочка потеряла равновесие и упала вниз, ударившись о бетонное покрытие. "В результате полученных травм несовершеннолетняя госпитализирована в травматологическое отделение КГБУЗ "Партизанская городская больница № 1". В настоящее время прокуратура города устанавливает собственника заброшенного здания и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По факту инцидента прокуратура намерена дать оценку действиям (бездействию) собственника здания и должностным лицам администрации города по ограничению доступа детей к аварийным и заброшенным зданиям.
https://ria.ru/20240227/sochi-1929728251.html
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
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партизанск, происшествия
Партизанск, Происшествия
В Приморье школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода

В приморском Партизанске школьница пострадала, упав с заброшенного здания завода

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramЗаброшенное здание завода в приморском Партизанске
Заброшенное здание завода в приморском Партизанске - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Заброшенное здание завода в приморском Партизанске . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. В приморском Партизанске 14-летняя школьница получила травмы, упав с высоты с заброшенного здания завода, она госпитализирована с травмами, сообщает прокуратура Приморья.
Отмечается, что вечером в субботу группа подростков, проникнув в одно из зданий заброшенного химико-фармацевтического завода, пыталась перепрыгнуть через разрушенное перекрытие на 3 этаже. Одна из них – 14 летняя девочка потеряла равновесие и упала вниз, ударившись о бетонное покрытие.
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"В результате полученных травм несовершеннолетняя госпитализирована в травматологическое отделение КГБУЗ "Партизанская городская больница № 1". В настоящее время прокуратура города устанавливает собственника заброшенного здания и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По факту инцидента прокуратура намерена дать оценку действиям (бездействию) собственника здания и должностным лицам администрации города по ограничению доступа детей к аварийным и заброшенным зданиям.
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