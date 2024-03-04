https://ria.ru/20240304/shakhmaty-1931059816.html
Гроссмейстер отметил запрос новых регионов на обучение детей шахматам
Гроссмейстер отметил запрос новых регионов на обучение детей шахматам - РИА Новости, 04.03.2024
Гроссмейстер отметил запрос новых регионов на обучение детей шахматам
Запрос на обучение детей шахматной игре поступает из новых регионов России, поэтому необходимо создать условия, при которых они смогут заниматься, считает... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:50
2024-03-04T16:50
2024-03-04T16:50
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СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Запрос на обучение детей шахматной игре поступает из новых регионов России, поэтому необходимо создать условия, при которых они смогут заниматься, считает российский гроссмейстер Сергей Карякин. В начале текущего года Карякин сообщал о намерении открыть несколько шахматных школ для детей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Гроссмейстер не исключал, что школы появятся там до окончания 2024 года. Отвечая на вопрос РИА Новости об актуальности создания таких школ в новых российских регионах, Карякин высказал мнение, что создавать школы необходимо, они будут заполнены. "Запрос есть, детей талантливых много, и повторяюсь, что нужно создавать для них условия, чтобы они могли заниматься, совершенствоваться и ни о чем не думать", - сказал Карякин на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/kirienko-1930831447.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Гроссмейстер отметил запрос новых регионов на обучение детей шахматам
Гроссмейстер Карякин отметил запрос новых регионов на обучение детей шахматам