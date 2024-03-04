https://ria.ru/20240304/sertifikaty-1930978520.html

Почти 700 детей-сирот в Кузбассе реализовали жилищные сертификаты

Почти 700 детей-сирот в Кузбассе реализовали жилищные сертификаты - РИА Новости, 04.03.2024

Почти 700 детей-сирот в Кузбассе реализовали жилищные сертификаты

В Кузбассе почти 700 детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали полученные в этом году жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:21

2024-03-04T12:21

2024-03-04T12:21

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. В Кузбассе почти 700 детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали полученные в этом году жилищные сертификаты, сообщает пресс-служба правительства региона. "На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсудили реализацию жилищных сертификатов, которые в 2024 году выдали детям, оставшимся без попечения родителей. Восемнадцатого января их получили 1098 кузбассовцев этой категории. Из них уже 693 человека выбрали себе дом или квартиру, которые осмотрела и одобрила комиссия. 335 из них уже приобрели жилье в собственность", – говорится в сообщении. "В Кузбассе уделяется особое внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их жильем. За 2022-2023 годы мы выдали 1222 сертификата на приобретение квартиры или дома, в январе этого года — еще 1098. Кроме того, специалисты помогают оформить документы, сопровождают ребят до момента оформления права собственности, чтобы избежать мошеннических схем. Важно, чтобы каждый из тех, кто остался без родителей, чувствовал себя защищенным и смог реализовать себя в жизни", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Со ссылкой на заместителя председателя правительства региона по вопросам образования, науки и молодежной политики Антона Пятовского уточняется, что на сегодняшний день с помощью сертификата, полученного в 2024 году, в собственность приобретены 34 частных дома и 301 квартира. Кроме средств сертификата для приобретения жилья, 11 человек использовали материнский капитал, 41 оформил договор ипотеки и 54 вложили собственные (накопленные) средства. За 2023 год свои жилищные условия улучшили 1956 кузбассовцев из категории детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе 859 человек получили жилье по спецнайму, 1097 — приобрели при помощи сертификатов.

https://ria.ru/20240301/zakon-1930495163.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей цивилев, кемеровская область