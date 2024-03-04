https://ria.ru/20240304/semya-1931037854.html

Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава"

Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 04.03.2024

Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава"

Татьяна Гнусина из Самарской области, награжденная орденом "Родительская слава" по указу президента РФ Владимира Путина, вместе с мужем Михаилом воспитала... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:31

2024-03-04T15:31

2024-03-04T15:31

общество

россия

самарская область

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

автоваз

тольяттинский государственный университет

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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Татьяна Гнусина из Самарской области, награжденная орденом "Родительская слава" по указу президента РФ Владимира Путина, вместе с мужем Михаилом воспитала девять детей, они прожили в браке 31 год, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Татьяна Гнусина награждены орденом "Родительская слава". "Татьяна Павловна работала учителем, в настоящее время получает страховую пенсию по старости. Ветеран труда России и Самарской области. Вместе с мужем, Михаилом Алексеевичем, воспитала девять детей: четыре дочери и пять сыновей. В браке супруги Гнусины прожили 31 год", - говорится в сообщении регионального минсоцдема. Глава семейства более 28 лет проработал директором школы. Его труд отмечен многочисленными грамотами и дипломами, он был беззаветно предан своей профессии, отметили в областном минсоцдеме. Мужчина умер после продолжительной болезни в 2004 году. Самая старшая дочь в семье - Анна, ей 49 лет. Она пошла по стопам своим родителей и какое-то время работала учителем русского языка и литературы. Сейчас она воспитывает троих детей. Самая младшая в семье - Анастасия, которой 25 лет. Она работает инженером-исследователем в управлении лабораторно-испытательных работ "Автоваза", а также является преподавателем передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" в Тольяттинском государственном университете. Один из сыновей - Владимир - более 20 лет проработал на "Автовазе". С октября 2022 года в рамках мобилизации он принимает участие в специальной военной операции.

https://ria.ru/20231128/mnogodetnost-1912426674.html

https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html

россия

самарская область

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общество, россия, самарская область, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), автоваз, тольяттинский государственный университет