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Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 04.03.2024
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15:31 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/semya-1931037854.html
Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава"
Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 04.03.2024
Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава"
Татьяна Гнусина из Самарской области, награжденная орденом "Родительская слава" по указу президента РФ Владимира Путина, вместе с мужем Михаилом воспитала... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:31
2024-03-04T15:31
общество
россия
самарская область
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
автоваз
тольяттинский государственный университет
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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Татьяна Гнусина из Самарской области, награжденная орденом "Родительская слава" по указу президента РФ Владимира Путина, вместе с мужем Михаилом воспитала девять детей, они прожили в браке 31 год, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Татьяна Гнусина награждены орденом "Родительская слава". "Татьяна Павловна работала учителем, в настоящее время получает страховую пенсию по старости. Ветеран труда России и Самарской области. Вместе с мужем, Михаилом Алексеевичем, воспитала девять детей: четыре дочери и пять сыновей. В браке супруги Гнусины прожили 31 год", - говорится в сообщении регионального минсоцдема. Глава семейства более 28 лет проработал директором школы. Его труд отмечен многочисленными грамотами и дипломами, он был беззаветно предан своей профессии, отметили в областном минсоцдеме. Мужчина умер после продолжительной болезни в 2004 году. Самая старшая дочь в семье - Анна, ей 49 лет. Она пошла по стопам своим родителей и какое-то время работала учителем русского языка и литературы. Сейчас она воспитывает троих детей. Самая младшая в семье - Анастасия, которой 25 лет. Она работает инженером-исследователем в управлении лабораторно-испытательных работ "Автоваза", а также является преподавателем передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" в Тольяттинском государственном университете. Один из сыновей - Владимир - более 20 лет проработал на "Автовазе". С октября 2022 года в рамках мобилизации он принимает участие в специальной военной операции.
https://ria.ru/20231128/mnogodetnost-1912426674.html
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общество, россия, самарская область, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), автоваз, тольяттинский государственный университет
Общество, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), АвтоВАЗ, Тольяттинский государственный университет
Самарскую семью Гнусиных наградили медалью ордена "Родительская слава"

Самарскую семью с девятью детьми наградили медалью ордена "Родительская слава"

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Татьяна Гнусина из Самарской области, награжденная орденом "Родительская слава" по указу президента РФ Владимира Путина, вместе с мужем Михаилом воспитала девять детей, они прожили в браке 31 год, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.
Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Татьяна Гнусина награждены орденом "Родительская слава".
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"Татьяна Павловна работала учителем, в настоящее время получает страховую пенсию по старости. Ветеран труда России и Самарской области. Вместе с мужем, Михаилом Алексеевичем, воспитала девять детей: четыре дочери и пять сыновей. В браке супруги Гнусины прожили 31 год", - говорится в сообщении регионального минсоцдема.
Глава семейства более 28 лет проработал директором школы. Его труд отмечен многочисленными грамотами и дипломами, он был беззаветно предан своей профессии, отметили в областном минсоцдеме. Мужчина умер после продолжительной болезни в 2004 году.
Самая старшая дочь в семье - Анна, ей 49 лет. Она пошла по стопам своим родителей и какое-то время работала учителем русского языка и литературы. Сейчас она воспитывает троих детей. Самая младшая в семье - Анастасия, которой 25 лет. Она работает инженером-исследователем в управлении лабораторно-испытательных работ "Автоваза", а также является преподавателем передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" в Тольяттинском государственном университете.
Один из сыновей - Владимир - более 20 лет проработал на "Автовазе". С октября 2022 года в рамках мобилизации он принимает участие в специальной военной операции.
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ОбществоРоссияСамарская областьВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)АвтоВАЗТольяттинский государственный университет
 
 
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