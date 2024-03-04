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В Самаре рассказали о семье, получившей медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 04.03.2024
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13:54 04.03.2024 (обновлено: 14:10 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/semya-1931008615.html
В Самаре рассказали о семье, получившей медаль ордена "Родительская слава"
В Самаре рассказали о семье, получившей медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 04.03.2024
В Самаре рассказали о семье, получившей медаль ордена "Родительская слава"
Семья Харитоновых из Самарской области, указом президента награжденная медалью ордена "Родительская слава", воспитывает шестерых детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:54
2024-03-04T14:10
общество
самарская область
россия
социальный навигатор
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Семья Харитоновых из Самарской области, указом президента награжденная медалью ордена "Родительская слава", воспитывает шестерых детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Сергей и Анастасия Харитоновы награждены медалью ордена "Родительская слава". "Супруги Харитоновы Сергей Вячеславович и Анастасия Леонидовна воспитывают шестерых детей: трех сыновей и трех дочерей. Награды: знак общественного признания "Во славу отцовства", 2019 год, благодарность губернатора Самарской области за достойное воспитание детей, 2020 год, знак отличия "Материнская доблесть" II степени, 2022 год", - говорится в сообщении министерства. Супругам сейчас по 43 года. Глава семьи Сергей окончил Самарскую Православную духовную семинарию, сейчас является настоятелем храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Кинель-Черкассы. Он служит церкви около 20 лет, пользуется уважением прихожан и жителей родного села, отметили в министерстве. Анастасия Харитонова окончила Самарскую Православную семинарию по специальности регент церковного хора. Какое-то время она работала регистратором в том же храме, где служит муж, сейчас женщина занимается воспитанием детей. Старшему из детей Кириллу 19 лет, он окончил местный филиал Тольяттинского медицинского колледжа по специальности "сестринское дело". Сейчас он служит в Вооруженных силах РФ. Восемнадцатилетний сын Даниил учится на третьем курсе Кинель-Черкасского сельхозтехникума. Дочери Ольге 16 лет, она учится в 10-м классе и участвует в школьных олимпиадах. Двенадцатилетняя Ксения учится в четвертом классе по адаптированной программе, так как родилась с проблемами по слуху. Благодаря заботе и поддержке родителей Ксения осваивает программу обучения, посещая школу, в классе у нее много друзей. Младшему сыну Роману семь лет, он учится в первом классе, посещает музыкальную школу по классу "аккордеон". Самый младший ребенок - пятилетняя Ирина - ходит в детский сад.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20240126/mnogodetnye-1923643212.html
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общество, самарская область, россия, социальный навигатор, год семьи
Общество, Самарская область, Россия, Социальный навигатор, Год семьи
В Самаре рассказали о семье, получившей медаль ордена "Родительская слава"

Награжденная медалью ордена "Родительская слава" самарская семья растит 6 детей

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Семья Харитоновых из Самарской области, указом президента награжденная медалью ордена "Родительская слава", воспитывает шестерых детей, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.
Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Сергей и Анастасия Харитоновы награждены медалью ордена "Родительская слава".
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"Супруги Харитоновы Сергей Вячеславович и Анастасия Леонидовна воспитывают шестерых детей: трех сыновей и трех дочерей. Награды: знак общественного признания "Во славу отцовства", 2019 год, благодарность губернатора Самарской области за достойное воспитание детей, 2020 год, знак отличия "Материнская доблесть" II степени, 2022 год", - говорится в сообщении министерства.
Супругам сейчас по 43 года. Глава семьи Сергей окончил Самарскую Православную духовную семинарию, сейчас является настоятелем храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Кинель-Черкассы. Он служит церкви около 20 лет, пользуется уважением прихожан и жителей родного села, отметили в министерстве. Анастасия Харитонова окончила Самарскую Православную семинарию по специальности регент церковного хора. Какое-то время она работала регистратором в том же храме, где служит муж, сейчас женщина занимается воспитанием детей.
Старшему из детей Кириллу 19 лет, он окончил местный филиал Тольяттинского медицинского колледжа по специальности "сестринское дело". Сейчас он служит в Вооруженных силах РФ. Восемнадцатилетний сын Даниил учится на третьем курсе Кинель-Черкасского сельхозтехникума. Дочери Ольге 16 лет, она учится в 10-м классе и участвует в школьных олимпиадах. Двенадцатилетняя Ксения учится в четвертом классе по адаптированной программе, так как родилась с проблемами по слуху. Благодаря заботе и поддержке родителей Ксения осваивает программу обучения, посещая школу, в классе у нее много друзей.
Младшему сыну Роману семь лет, он учится в первом классе, посещает музыкальную школу по классу "аккордеон". Самый младший ребенок - пятилетняя Ирина - ходит в детский сад.
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