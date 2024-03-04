https://ria.ru/20240304/samolet-1931080292.html

Польша на днях получит от Швеции самолет ДРЛО

Польша на днях получит от Швеции самолет ДРЛО - РИА Новости, 04.03.2024

Польша на днях получит от Швеции самолет ДРЛО

Швеция на днях поставит Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:24

2024-03-04T18:24

2024-03-04T18:40

швеция

польша

в мире

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Швеция на днях поставит Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Ранее сообщалось, что Польша закупает у Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW за 52 миллиона евро."В ближайшие дни мы ожидаем поставки разведывательного самолета марки SAAB, который будет поставлен в Вооруженные силы Польши", - сказал Косиняк-Камыш. "Это должно было произойти сегодня, но из-за последних тестов, подготовки операции передачи, это произойдет в ближайшие дни", - добавил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html

швеция

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швеция, польша, в мире