https://ria.ru/20240304/rezidenty-1930571454.html

Ефимов: 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ Москвы за год

Ефимов: 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ Москвы за год - РИА Новости, 04.03.2024

Ефимов: 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ Москвы за год

Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2023 году получили 16 компаний, производящих высокотехнологичную продукцию, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:05

2024-03-04T14:05

2024-03-04T14:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2023 году получили 16 компаний, производящих высокотехнологичную продукцию, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Статус резидента ОЭЗ позволяет предприятиям экономить и направлять дополнительные средства на свое развитие, разработку новой продукции и расширение производств. Только в прошлом году такой статус получили 16 высокотехнологичных компаний, которые вложат в развитие около 14,5 миллиарда рублей и создадут на площадках ОЭЗ свыше трех тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Он уточнил, что среди новых резидентов – компании ИТ-отрасли, создатели беспилотных авиационных систем, производители микроэлектроники, медицинских изделий и фармацевтики.По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, лидером по числу новых резидентов в прошлом году стал индустриальный парк "Руднево", где открыли производство беспилотников, медизделий, отечественных банкоматов.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, число резидентов "Технополис Москва" недавно превысило 100. На территории ОЭЗ, состоящей из шести площадок общей площадью 275 гектаров, для резидентов действует льготный режим, включающий налоговые преференции.

https://ria.ru/20240111/tekhnopolis_moskva-1920606516.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва