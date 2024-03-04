https://ria.ru/20240304/razgovor-1930980713.html

В Крыму назвали обнародование разговора немецких военных важным успехом

В Крыму назвали обнародование разговора немецких военных важным успехом - РИА Новости, 04.03.2024

В Крыму назвали обнародование разговора немецких военных важным успехом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал важным успехом то, что замыслы и планы военных бундесвера по атаке на Крымский мост стали достоянием... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:27

2024-03-04T12:27

2024-03-04T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

германия

владимир константинов

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал важным успехом то, что замыслы и планы военных бундесвера по атаке на Крымский мост стали достоянием общественности. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24"."То, что эти разговоры стали достоянием общественности, это тоже очень важный успех", - сказал Константинов. По его словам, на Западе понимают, что Крым сакрален для России, поэтому и идет планирование "всяких гадостей". В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". А замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T12:27 true PT16M45S

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в мире, россия, германия, владимир константинов, разговор немецких военных об атаке на крымский мост