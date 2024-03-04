В Крыму назвали обнародование разговора немецких военных важным успехом
Константинов назвал публикацию разговора немецких военных важным успехом
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал важным успехом то, что замыслы и планы военных бундесвера по атаке на Крымский мост стали достоянием общественности. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что эти разговоры стали достоянием общественности, это тоже очень важный успех", - сказал Константинов.
По его словам, на Западе понимают, что Крым сакрален для России, поэтому и идет планирование "всяких гадостей".
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". А замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.