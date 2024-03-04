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Рогов рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 04.03.2024 (обновлено: 14:33 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/rabotino-1931020640.html
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Рогов рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 04.03.2024
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:31
2024-03-04T14:33
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне. "Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты", - сказал Рогов. По его словам, противник старается удержать село, увеличив его обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами. "Противник также перебросил на работинский участок в большом количестве танки, которые сразу же бросает в бой", - подчеркнул Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о ситуации в Работино

Рогов: основные бои в Работино перекинулись в центральную часть села

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне.
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"Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты", - сказал Рогов.
По его словам, противник старается удержать село, увеличив его обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.
"Противник также перебросил на работинский участок в большом количестве танки, которые сразу же бросает в бой", - подчеркнул Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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