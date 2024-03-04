https://ria.ru/20240304/rabotino-1931020640.html

Рогов рассказал о ситуации в Работино

Рогов рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 04.03.2024

Рогов рассказал о ситуации в Работино

Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:31

2024-03-04T14:31

2024-03-04T14:33

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне. "Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты", - сказал Рогов. По его словам, противник старается удержать село, увеличив его обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами. "Противник также перебросил на работинский участок в большом количестве танки, которые сразу же бросает в бой", - подчеркнул Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины