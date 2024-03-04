https://ria.ru/20240304/rabotino-1931020640.html
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Рогов рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 04.03.2024
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:31
2024-03-04T14:31
2024-03-04T14:33
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне. "Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты", - сказал Рогов. По его словам, противник старается удержать село, увеличив его обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами. "Противник также перебросил на работинский участок в большом количестве танки, которые сразу же бросает в бой", - подчеркнул Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Рогов: основные бои в Работино перекинулись в центральную часть села
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Основные боестолкновения в селе Работино перекинулись в центральную часть села, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Рогов в тот же день сказал, что российские военные закрепились в южной части Работино, а противник удерживает северную, в то время как центральная часть находится в серой зоне.
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"Основные бои в Работино уже идут в центре, та же школа и другие объекты", - сказал Рогов.
По его словам, противник старается удержать село, увеличив его обстрел дронами и артиллерией, в том числе кассетными снарядами.
"Противник также перебросил на работинский участок в большом количестве танки, которые сразу же бросает в бой", - подчеркнул Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ
с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине