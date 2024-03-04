https://ria.ru/20240304/rabota-1930572486.html
Ефимов: более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ
Ефимов: более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ - РИА Новости, 04.03.2024
Ефимов: более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по программе МПТ
В рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) в ТиНАО построят 43 объекта, где смогут трудоустроиться свыше 50 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:05
2024-03-04T10:05
2024-03-04T10:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
тинао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868270979_0:158:1717:1124_1920x0_80_0_0_d84ffd44dc31391fe5eee8872c67c2c1.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) в ТиНАО построят 43 объекта, где смогут трудоустроиться свыше 50 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвесторы возведут в ТиНАО промышленные и логистические парки, офисные центры, детские образовательные учреждения, а также другие социальные и культурно-досуговые объекты общей площадью свыше 1,3 миллиона квадратных метров. По итогам реализации всех проектов в ТиНАО будут созданы более 51 тысячи рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Так, более двух тысяч рабочих мест обеспечат округу объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиника, спорткомплекс (Центр подготовки сборных команд по баскетболу), а также торгово-развлекательные центры. Также около 20 тысяч человек смогут трудоустроиться в девяти многофункциональных общественно-деловых зданиях в поселениях Рязановском, Внуковском, Сосенском и Московском.В свою очередь, в поселениях Марушкинском, Десеновском и Михайлово-Ярцевском будут построены производственно-логистический комплекс и шесть логистических парков на 24 тысячи рабочих мест. Еще 3,5 тысячи человек смогут найти работу в промышленных парках и инновационных центрах в Крекшино и поселении Краснопахорском, уточняется в сообщении.Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По программе МПТ за четыре года город заключил более 70 соглашений с инвесторами, в рамках которых будет возведено 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости: промпредприятия, офисные, торговые и логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и спорта. На этих объектах смогут получить работу порядка 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20240222/rabota-1928832921.html
москва
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868270979_218:0:1717:1124_1920x0_80_0_0_9ebbe132c781d3bdec77d23579686ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, тинао
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, ТиНАО
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) в ТиНАО построят 43 объекта, где смогут трудоустроиться свыше 50 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвесторы возведут в ТиНАО
промышленные и логистические парки, офисные центры, детские образовательные учреждения, а также другие социальные и культурно-досуговые объекты общей площадью свыше 1,3 миллиона квадратных метров. По итогам реализации всех проектов в ТиНАО будут созданы более 51 тысячи рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Так, более двух тысяч рабочих мест обеспечат округу объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиника, спорткомплекс (Центр подготовки сборных команд по баскетболу), а также торгово-развлекательные центры. Также около 20 тысяч человек смогут трудоустроиться в девяти многофункциональных общественно-деловых зданиях в поселениях Рязановском, Внуковском, Сосенском и Московском.
В свою очередь, в поселениях Марушкинском, Десеновском и Михайлово-Ярцевском будут построены производственно-логистический комплекс и шесть логистических парков на 24 тысячи рабочих мест. Еще 3,5 тысячи человек смогут найти работу в промышленных парках и инновационных центрах в Крекшино и поселении Краснопахорском, уточняется в сообщении.
Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По программе МПТ за четыре года город заключил более 70 соглашений с инвесторами, в рамках которых будет возведено 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости: промпредприятия, офисные, торговые и логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и спорта. На этих объектах смогут получить работу порядка 150 тысяч человек.
Ефимов: в ТиНАО и ЗАО создадут около 15 тысяч рабочих мест по программе МПТ