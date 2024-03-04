https://ria.ru/20240304/pvo-1931025901.html

Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:46

2024-03-04T14:46

2024-03-04T14:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_956b9fa6bef1354b7a091b25dec32cd0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 81 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоногорка, Самойловка Запорожской области, Гладковка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15348 танков и других боевых бронированных машин, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19325 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)