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Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/pvo-1931025901.html
Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:46
2024-03-04T14:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 81 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоногорка, Самойловка Запорожской области, Гладковка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15348 танков и других боевых бронированных машин, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19325 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила более 80 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила 81 украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетное подразделение в зоне спецоперации
Зенитно-ракетное подразделение в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитно-ракетное подразделение в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 81 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Орлинское Донецкой Народной Республики, Червоногорка, Самойловка Запорожской области, Гладковка и Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14193 беспилотных летательных аппарата, 476 зенитных ракетных комплексов, 15348 танков и других боевых бронированных машин, 1231 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19325 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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