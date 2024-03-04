https://ria.ru/20240304/putin-1930999245.html
Медведев назвал послание Путина исключительно миролюбивым
Медведев назвал послание Путина исключительно миролюбивым - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев назвал послание Путина исключительно миролюбивым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было исключительно... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:12
2024-03-04T13:12
2024-03-04T13:12
россия
владимир путин
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было исключительно миролюбивым. "Послание Владимира Владимировича Путина было исключительно миролюбивым. Вы обратили, наверное, на это внимание. и в своей основной части было посвящено решению важнейших социально-экономических проблем, которые действительно волнуют каждого российского гражданина. И это именно так. А тот, кто отмечает другое, ну, у него своя программа", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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россия, владимир путин, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев назвал послание Путина исключительно миролюбивым
Медведев: послание Путина Федеральному собранию было исключительно миролюбивым