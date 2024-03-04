https://ria.ru/20240304/pts-1805923926.html

Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2024 году

Как получить и восстановить ПТС в 2024 году

Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2024 году

Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:04

2024-03-04T16:04

2024-03-04T16:04

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит электронный ПТС, как его получить, в какой системе он регистрируется, сколько будет действовать бумажный паспорт на машину и как оформить дубликат взамен утерянного, — в материале РИА Новости.Паспорт транспортного средстваПТС (паспорт транспортного средства) - основной документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, позволяющий идентифицировать авто по уникальным характеристикам и совершать с ним юридические действия. Но сам по себе ПТС без договора купли-продажи не дает права владения автомобилем.“ПТС – это главный документ, идентифицирующий ТС, но он не является основным документом, подтверждающим право собственности на него. Например, ДКП, договор дарения или наследование, судебное решение являются более значимыми, которые подтверждают такое право собственности," – комментирует ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.Как выглядитФорма паспорта транспортного средства утверждена Приложением No1 Приказа МВД России от 23.04.2019 N 267. Его печатают на гербовой бумаге формата А4.Какую информацию содержитВ ПТС вносят следующие сведения:"Также в ПТС предусмотрено место для внесения сведений о последующих сособственниках в случае продажи, всего можно записать шестерых обладателей авто. Помимо перечисленных данных, ПТС содержит серию и номер самого документа, и дату его выдачи", - объясняют эксперты ГК "АвтоСпецЦентр"."Реквизиты документа можно увидеть на лицевой стороне в верхней части правой половины листа и в середине левой. Дату выдачи ПТС часто не могут сразу найти на бланке: она расположена на лицевой стороне внизу справа, в поле № 25 рядом с печатью", - добавляет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Отличие от СТССвидетельство о регистрации ТС (СТС) – это документ, подтверждающий, что автомобиль зарегистрирован в ГИБДД за конкретным собственником."СТС – это небольшая ламинированная карточка розового цвета с защитными водяными знаками, голограммами и надписью "ГИБДД", которая проявляется в ультрафиолетовом свете, а также с номером и серией", - уточняют эксперты ГК АВТОДОМ.По словам Ореста Мацала, ведущего юриста Европейской юридической службы, свидетельство содержит в себе данные из ПТС и сведения о нынешнем собственнике. Наличие ПТС не говорит о том, что автомобиль прошел всю необходимую подготовку для выезда на дороги общего пользования. Именно СТС свидетельствует, что ГИБДД проверила наличие диагностической карты (для машин старше четырех лет), ОСАГО, провела сверку номеров и агрегатов. Поэтому водителю при себе нужно иметь именно СТС, а не ПТС."ПТС является основным документом на автомобиль, а СТС – вторичным. ПТС выдает дилер при продаже авто, а СТС – ГИБДД при постановке на учет. ПТС нужен будет при купле-продаже ТС, он обязательно передается новому владельцу, а СТС при сделке не понадобится", - добавляет Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Эксперты ГК “АвтоСпецЦентр” предупреждают о том, что паспорт транспортного средства необязательно и даже опасно возить с собой: есть риск угона авто вместе с документом. Отсутствие же свидетельства о регистрации транспортного средства при управлении машиной чревато штрафом - от 500 до 5 000 рублей согласно статье 12.1, 12.3 КоАП.Что такое электронный ПТСЭлектронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) пришел на смену бумажному носителю. Начиная со 2 ноября 2020 года при покупке новых автомобилей водителям выдают только электронные ПТС (ЭПТС). Этим занимается компания "Электронный паспорт", которая создана в структуре госкорпорации "Ростех". Обязательного обмена бумажных паспортов на электронные нет, владельцы могут продолжать ими пользоваться. Однако выдача бумажных паспортов на автомобили будет полностью прекращена уже в 2025 году.При желании автовладелец может заменить свой бумажный ПТС на электронный аналог, обратившись для этого в уполномоченную выдавать ЭПТС организацию. Причем оформляется такой документ в день обращения. ЭПТС можно оформить и при покупке авто с пробегом, для этого и продавец, и покупатель должны зарегистрироваться на соответствующем портале, после чего бывший владелец автомобиля оформит заявление на смену собственника.“Электронный ПТС можно получить при покупке нового автомобиля у дилера, при ввозе из государств - членов ЕАЭС (Евразийского экономического союза), также в том случае, если бумажный ПТС был утерян либо признан непригодным для дальнейшей эксплуатации, – говорит Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина. – При этом ПТС, оформленные ранее на бумажных носителях, не требуют обязательной замены”.“Порядок и условия предоставления организациям полномочий по оформлению электронных паспортов транспортных средств и (или) электронных паспортов шасси транспортных средств утверждены Приказом Минпромторга России от 30.11.2017 N 4178”, – отмечает Оксана Васильева.Отличие от бумажногоЭПТС – это запись в единой электронной базе данных с уникальным 15-значным кодом."Сейчас на все новые ввозимые и производимые автомобили оформляется именно электронный ПТС, а не бумажный, который может теряться, портиться. К тому же он содержал ограниченный объем информации. В отличии от бумажного, электронный ПТС потерять, повредить, подделать невозможно", - отмечает Орест Мацала."ЭПТС состоит из двух частей: обязательные и дополнительные данные. К первым относится информация о номере и статусе ЭПТС, технических параметрах и характеристиках автомобиля. Во втором разделе – данные о страховке, прохождении ремонта, технического осмотра, наличии ДТП, количестве собственников, реальном пробеге авто, имеющихся ограничениях (залог, кредит или арест движимого имущества). Расширенный перечень данных – одно из главных преимуществ ЭПТС перед бумажным носителем", - считают эксперты ГК "АвтоСпецЦентр".Как уточняет Оксана Васильева, нынешние бумажные паспорта будут действительны до 2030 года.ОсобенностиНаличие ЭПТС сокращает нагрузку на таможенные и налоговые службы, упрощая и ускоряя оформление бумаг на импортное авто, а также снижает количество возможных махинаций и мошеннических схем при продаже автомобилей на вторичном рынке."Однако у ЭПТС есть и свои особенности, которые можно приравнять к недостаткам. Например, полная версия документа доступна только сотрудникам МВД, соответственно, обычный пользователь не сможет отследить месяц выпуска и страну сборки автомобиля, установить факт владения авто тем лицом, которое предоставило выписку из ЭПТС", - объясняют эксперты ГК “АвтоСпецЦентр”.По словам Оксаны Васильевой, оформлением электронного ПТС теперь занимается не государство, а оператор электронных паспортов (уполномоченные организации, например, испытательные лаборатории, операторы техосмотра и прочие). Если в бумажный ПТС вносились изменения только в ГИБДД и необходима была подпись сотрудника, то сейчас процедура внесения изменений автоматизирована и не надо стоять в очередях.Сайт "Электронный паспорт" обеспечивает доступ к базе ЭПТС, на нем можно зарегистрироваться по электронной подписи, через личный кабинет на портале "Госуслуги" или по номеру телефона и электронной почте."Госпошлину за все операции с таким паспортом платить не нужно. За свои услуги компания "Электронный паспорт" берет 250 рублей (выписка из ЭПТС), 120 рублей (регистрация нового владельца)", - говорит Марина Шершнева.Как получить ПТСТак как на данный момент бумажный паспорт ТС уже не выдается, процесс получения ЭПТС зависит от того, как и у кого приобретался автомобиль. При покупке подержанной машины бумажный ПТС передается новому бывшим владельцем."Если новый автомобиль российского производства покупают в автосалоне, ЭПТС на него уже есть. Данные нового владельца в ЭПТС внесет либо дилер, либо уполномоченная организация. При регистрации в ГИБДД сотрудники сами проверят соответствие всех данных. Владельцу автомобиля не придется уплачивать за это госпошлину. Если автомобиль ввозят из страны — члена ЕАЭС, то за оформлением ЭПТС придется обратиться в одну из уполномоченных организаций. Стоимость оформления составит 600 рублей", - уточняет Станислав Пушевский, автоэксперт, генеральный директор IT компании страховых продуктов Simble."У покупателя такой заботы не должно быть, так как на новые ТС его оформлением занимается изготовитель, на б/у технику он всегда присутствует, это первостепенный документ для транспортного средства, если его нет, следует задуматься о добросовестности продавца", - говорит Герман Салказанов, руководитель юридической компании S&K Svoboda.Для того, чтобы оформить ЕПТС вместо бумажного, гражданин должен обратиться в уполномоченную организацию, предоставив свой паспорт, уже имеющийся на руках ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля.“При ввозе транспортного средства из государств - членов ЕАЭС и отсутствии возможности у государства-члена обеспечить оформление ЭПТС, на территории РФ это можно сделать у аккредитованных Минпромторгом РФ организаций вместе со свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Перечень таких организаций размещен в разделе "Перечни и реестры" на сайте Минпромторга России”, - напоминает Марина Милованова.Как восстановить ПТС при утереОригинал документа обычно выдает завод-изготовитель. При ввозе авто из-за границы ПТС оформляют органы Федеральной таможенной службы. Дубликат ПТС выдает ГИБДД, если оригинал потеряли, украли или в нем закончилось место для записи владельцев.По информации от Антона Соловьева, генерального директора МФК "КЭШМОТОР", для владельцев бумажных ПТС в случае потери действует следующий алгоритм действий для восстановления документов:“За действия, связанные с выдачей нового СТС из материалов на пластиковой основе, необходимо заплатить пошлину в размере 1 500 рублей, за внесение изменений в выданный ранее ПТС - 350 рублей”, - добавляет Оксана Васильева.Сотрудник ГИБДД сверяет все данные и в тот же день выдает дубликат."Перед покупкой ТС важно обратить внимание, оригинал ПТС перед вами или дубликат. В нижнем правом углу документа есть поле № 23, если в нем указано подразделение ГИБДД, то это дубликат. Если завод-изготовитель или таможенный орган, -оригинал. Печать на ПТС также ставит организация, которая его выдала. В случае если документ является дубликатом, нужно внимательно прочитать данные в поле "особые отметки", там должна быть указана причина замены", - предупреждает Марина Шершнева.Если причины нет, а владелец ТС не хочет идти с покупателем в ГИБДД для уточнения, лучше отказаться от сделки.Изменения в 2024 году“В 2024 году меняются правила государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, а также правила выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)”, - сообщает Оксана Васильева.“До 1 января 2026 года госрегистрация самоходных машин, на которые выданы соответствующие паспорта и которые приобретены гражданами и юрлицами, проживающими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, осуществляется исполнительными органами субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального госконтроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, - говорит Марина Милованова. - Это осуществляется на основании тех документов, которые подтверждают право собственности или иное законное основание владения и пользования самоходной машиной”.

https://ria.ru/20230913/osago-1778856316.html

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https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

https://ria.ru/20240129/perevertyshi-1924106141.html

https://ria.ru/20240126/prava-1923706306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, авто, гибдд мвд рф, осаго