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Рост промышленного производства в Подмосковье в январе составил 15%

Рост промышленного производства в Подмосковье в январе составил 15% - РИА Новости, 04.03.2024

Рост промышленного производства в Подмосковье в январе составил 15%

Промышленное производство в Подмосковье в январе этого года выросло на 15,2% по сравнению с первым зимним месяцем прошлого года. Об этом сообщил телеканал “360” РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:37

2024-03-04T18:37

2024-03-04T18:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Промышленное производство в Подмосковье в январе этого года выросло на 15,2% по сравнению с первым зимним месяцем прошлого года. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.По словам министра, в Московской области стали производить больше компьютеров, электроники и оптики. Еще одна динамично развивающаяся сфера – транспортная."В секторе обрабатывающей промышленности рост традиционно оказался еще более высоким – 17,3%", – отметила Зиновьева.Она добавила, что Подмосковье нарастило производство изделий из резины и пластмассы. Максимальный рост в 91,4% зафиксировали в секторе выпуска товаров из кожи.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)