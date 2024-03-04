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Рост промышленного производства в Подмосковье в январе составил 15%
Рост промышленного производства в Подмосковье в январе составил 15% - РИА Новости, 04.03.2024
Рост промышленного производства в Подмосковье в январе составил 15%
Промышленное производство в Подмосковье в январе этого года выросло на 15,2% по сравнению с первым зимним месяцем прошлого года. Об этом сообщил телеканал “360” РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:37
2024-03-04T18:37
2024-03-04T18:37
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Промышленное производство в Подмосковье в январе этого года выросло на 15,2% по сравнению с первым зимним месяцем прошлого года. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.По словам министра, в Московской области стали производить больше компьютеров, электроники и оптики. Еще одна динамично развивающаяся сфера – транспортная."В секторе обрабатывающей промышленности рост традиционно оказался еще более высоким – 17,3%", – отметила Зиновьева.Она добавила, что Подмосковье нарастило производство изделий из резины и пластмассы. Максимальный рост в 91,4% зафиксировали в секторе выпуска товаров из кожи.
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