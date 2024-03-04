https://ria.ru/20240304/prigovor-1931076625.html

Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков

Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков - РИА Новости, 04.03.2024

Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков

Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:01

2024-03-04T18:01

2024-03-04T18:01

происшествия

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НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что сотрудник органов внутренних дел республики за денежное вознаграждение незаконно сбыл мефедрон лицу, выступающему в роли закупщика в оперативно-розыскном мероприятии", - говорится в сообщении. Кроме того, в марте 2023 года он приобрел героин для личного употребления и хранил его в своей машине, где наркотик обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов. "Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия