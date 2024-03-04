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Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков - РИА Новости, 04.03.2024
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:01
2024-03-04T18:01
2024-03-04T18:01
происшествия
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НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что сотрудник органов внутренних дел республики за денежное вознаграждение незаконно сбыл мефедрон лицу, выступающему в роли закупщика в оперативно-розыскном мероприятии", - говорится в сообщении. Кроме того, в марте 2023 года он приобрел героин для личного употребления и хранил его в своей машине, где наркотик обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов. "Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html
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происшествия
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков
Экс-сотрудник полиции в КБР получил 4,5 года колонии за продажу наркотиков
НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости.
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила прокуратура
региона.
"Установлено, что сотрудник органов внутренних дел республики за денежное вознаграждение незаконно сбыл мефедрон лицу, выступающему в роли закупщика в оперативно-розыскном мероприятии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в марте 2023 года он приобрел героин для личного употребления и хранил его в своей машине, где наркотик обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
"Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
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