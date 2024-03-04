Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/prigovor-1931076625.html
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков - РИА Новости, 04.03.2024
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:01
2024-03-04T18:01
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что сотрудник органов внутренних дел республики за денежное вознаграждение незаконно сбыл мефедрон лицу, выступающему в роли закупщика в оперативно-розыскном мероприятии", - говорится в сообщении. Кроме того, в марте 2023 года он приобрел героин для личного употребления и хранил его в своей машине, где наркотик обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов. "Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Экс-сотрудник полиции в КБР получил срок в колонии за продажу наркотиков

Экс-сотрудник полиции в КБР получил 4,5 года колонии за продажу наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в продаже и хранении наркотиков, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что сотрудник органов внутренних дел республики за денежное вознаграждение незаконно сбыл мефедрон лицу, выступающему в роли закупщика в оперативно-розыскном мероприятии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в марте 2023 года он приобрел героин для личного употребления и хранил его в своей машине, где наркотик обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
"Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняет прокуратура.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики
24 февраля, 16:30
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала