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Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла до 4,9 тысячи гектаров - РИА Новости, 04.03.2024
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04:42 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/pozhary-1930908858.html
Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла до 4,9 тысячи гектаров
Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла до 4,9 тысячи гектаров - РИА Новости, 04.03.2024
Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла до 4,9 тысячи гектаров
Площадь природных пожаров на юге Приморья за сутки выросла с 3,8 тысячи гектаров до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T04:42
2024-03-04T04:42
приморский край
происшествия
хасан
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Площадь природных пожаров на юге Приморья за сутки выросла с 3,8 тысячи гектаров до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. "На утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара, перешедших с прошлых суток, общей площадью 4,9 тысячи гектаров. Один пожар площадью около 3 тысяч гектаров действует в районе населенного пункта Хасан, он уже локализован. Второй пожар площадью 1,8 тысячи гектаров действует в районе Гвоздево. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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приморский край, происшествия, хасан
Приморский край, Происшествия, Хасан
Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла до 4,9 тысячи гектаров

Площадь природных пожаров на юге Приморья выросла с 3,8 до 4,9 тысячи гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Площадь природных пожаров на юге Приморья за сутки выросла с 3,8 тысячи гектаров до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек.
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"На утро понедельника в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара, перешедших с прошлых суток, общей площадью 4,9 тысячи гектаров. Один пожар площадью около 3 тысяч гектаров действует в районе населенного пункта Хасан, он уже локализован. Второй пожар площадью 1,8 тысячи гектаров действует в районе Гвоздево. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал собеседник.
 
Приморский крайПроисшествияХасан
 
 
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