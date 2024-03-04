https://ria.ru/20240304/pozhary-1930903703.html

На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей

На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей - РИА Новости, 04.03.2024

На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей

Власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе Приморья, где полыхают крупные природные возгорания, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T01:57

2024-03-04T01:57

2024-03-04T01:57

олег кожемяко

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе Приморья, где полыхают крупные природные возгорания, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. "В течение ночи сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. Более 300 человек приступили к тушению палов. Привлекли дополнительную технику – бульдозеры для прокладки противопожарных полос", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он отметил, что главная задача – обезопасить населенные пункты, а также национальный парк "Земля леопарда". По словам Кожемяко, ситуация под контролем. В Примгидромете 3 марта РИА Новости сообщали, что в ближайшие три дня осадков в округе не ожидается.

https://ria.ru/20240303/pozhar-1930788769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег кожемяко, происшествия