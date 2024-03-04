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На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей
На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей - РИА Новости, 04.03.2024
На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей
Власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе Приморья, где полыхают крупные природные возгорания, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T01:57
2024-03-04T01:57
2024-03-04T01:57
олег кожемяко
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе Приморья, где полыхают крупные природные возгорания, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. "В течение ночи сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. Более 300 человек приступили к тушению палов. Привлекли дополнительную технику – бульдозеры для прокладки противопожарных полос", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он отметил, что главная задача – обезопасить населенные пункты, а также национальный парк "Земля леопарда". По словам Кожемяко, ситуация под контролем. В Примгидромете 3 марта РИА Новости сообщали, что в ближайшие три дня осадков в округе не ожидается.
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олег кожемяко, происшествия
Олег Кожемяко, Происшествия
На юге Приморья на фоне природных пожаров усилили группировку спасателей
В Приморье усилили группировку спасателей из-за природных пожаров на юге региона
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости.
Власти усилили группировку пожарных в Хасанском округе Приморья, где полыхают крупные природные возгорания, сообщил
губернатор Олег Кожемяко.
В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим.
"В течение ночи сформировали и направили дополнительные пожарные отряды в Хасанский округ. Более 300 человек приступили к тушению палов. Привлекли дополнительную технику – бульдозеры для прокладки противопожарных полос", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что главная задача – обезопасить населенные пункты, а также национальный парк "Земля леопарда". По словам Кожемяко, ситуация под контролем.
В Примгидромете 3 марта РИА Новости сообщали, что в ближайшие три дня осадков в округе не ожидается.
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