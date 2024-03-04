https://ria.ru/20240304/pozhar-1931105376.html

В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей

В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей - РИА Новости, 04.03.2024

В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей

Трое малолетних детей, оставшиеся без присмотра, погибли в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:50

2024-03-04T21:50

2024-03-04T22:06

происшествия

кизлярский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Трое малолетних детей, оставшиеся без присмотра, погибли в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике."По версии следствия, 4 марта 2024 года в домовладении, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения", – говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, пожар случился в частном доме. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи.По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работают следователи.В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.По информации пресс-службы МВД Дагестана, о пожаре в дежурную часть полиции сообщил очевидец, увидевший пылающий дом.

https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html

https://ria.ru/20240222/pozhar-1928871464.html

https://ria.ru/20240102/pozhar-1919522580.html

кизлярский район

россия

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происшествия, кизлярский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)