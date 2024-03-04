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В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей - РИА Новости, 04.03.2024
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21:50 04.03.2024 (обновлено: 22:06 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pozhar-1931105376.html
В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей
В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей - РИА Новости, 04.03.2024
В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей
Трое малолетних детей, оставшиеся без присмотра, погибли в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:50
2024-03-04T22:06
происшествия
кизлярский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Трое малолетних детей, оставшиеся без присмотра, погибли в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике."По версии следствия, 4 марта 2024 года в домовладении, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения", – говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, пожар случился в частном доме. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи.По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работают следователи.В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.По информации пресс-службы МВД Дагестана, о пожаре в дежурную часть полиции сообщил очевидец, увидевший пылающий дом.
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html
https://ria.ru/20240222/pozhar-1928871464.html
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кизлярский район
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происшествия, кизлярский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кизлярский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей

СК: в Дагестане при пожаре погибли трое маленьких детей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Трое малолетних детей, оставшиеся без присмотра, погибли в результате пожара в доме в Кизлярском районе Дагестана, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
"По версии следствия, 4 марта 2024 года в домовладении, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района республики, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения", – говорится в сообщении.
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По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работают следователи.
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В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
По информации пресс-службы МВД Дагестана, о пожаре в дежурную часть полиции сообщил очевидец, увидевший пылающий дом.
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ПроисшествияКизлярский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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