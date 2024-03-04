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В Приморье локализовали природный пожар - РИА Новости, 04.03.2024
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16:25 04.03.2024 (обновлено: 17:50 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pozhar-1931051330.html
В Приморье локализовали природный пожар
В Приморье локализовали природный пожар - РИА Новости, 04.03.2024
В Приморье локализовали природный пожар
Спасатели локализовали пал сухой травы на площади 10 гектаров в Надеждинском районе Приморья, общая площадь природных пожаров к вечеру понедельника составляет... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:25
2024-03-04T17:50
происшествия
россия
надеждинский район
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пал сухой травы на площади 10 гектаров в Надеждинском районе Приморья, общая площадь природных пожаров к вечеру понедельника составляет 4,8 тысячи гектаров, тушение продолжается, сообщает в своём Telegram-канале МЧС России.Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, включая крупные города региона - Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет."В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали очаги палов сухой травы. Огонь охватил 4,8 тысячи гектаров. Один из очагов ликвидирован на площади около 10 гектаров в Надеждинском районе", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России "продолжают тушить пожар и защищают от огня населенные пункты". Всего на месте работают более 320 специалистов и 60 единиц техники. Также задействованы беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.По информации регионального главка МЧС, за сутки в Хасанском округе провели передислокацию сил и средств МЧС России. "Огнеборцы работали по нескольким направлениям: автодорога Раздольное - Хасан, поселок Зарубино и село Андреевка. Обстановка стабилизировалась", - уточнили в ведомстве.Возгорания, как сообщалось ранее, затронули и расположенный в округе национальный парк "Земля леопарда" - один из палов распространился на территорию участка "Гамовский", по данным МЧС России на утро понедельника, площадь локализованного там возгорания составила 400 гектаров. В понедельник пожар полностью потушили, животные не пострадали.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, россия, надеждинский район, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье локализовали природный пожар

МЧС: в Надеждинском районе Приморья локализовали природный пожар

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС в Приморье локализовали очаги палов сухой травы
Сотрудники МЧС в Приморье локализовали очаги палов сухой травы
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС в Приморье локализовали очаги палов сухой травы
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пал сухой травы на площади 10 гектаров в Надеждинском районе Приморья, общая площадь природных пожаров к вечеру понедельника составляет 4,8 тысячи гектаров, тушение продолжается, сообщает в своём Telegram-канале МЧС России.
Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, включая крупные города региона - Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.
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В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет.
"В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали очаги палов сухой травы. Огонь охватил 4,8 тысячи гектаров. Один из очагов ликвидирован на площади около 10 гектаров в Надеждинском районе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники МЧС России "продолжают тушить пожар и защищают от огня населенные пункты". Всего на месте работают более 320 специалистов и 60 единиц техники. Также задействованы беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.
По информации регионального главка МЧС, за сутки в Хасанском округе провели передислокацию сил и средств МЧС России. "Огнеборцы работали по нескольким направлениям: автодорога Раздольное - Хасан, поселок Зарубино и село Андреевка. Обстановка стабилизировалась", - уточнили в ведомстве.
Возгорания, как сообщалось ранее, затронули и расположенный в округе национальный парк "Земля леопарда" - один из палов распространился на территорию участка "Гамовский", по данным МЧС России на утро понедельника, площадь локализованного там возгорания составила 400 гектаров. В понедельник пожар полностью потушили, животные не пострадали.
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ПроисшествияРоссияНадеждинский районВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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