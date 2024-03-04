https://ria.ru/20240304/pozhar-1931005529.html

В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии

В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 04.03.2024

В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии

Пожар в исправительной колонии №37 в Пермском крае локализован на площади 1700 квадратных метров, пострадавших нет, учреждение работает штатно, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:36

2024-03-04T13:36

2024-03-04T13:37

происшествия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

чусовской район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ПЕРМЬ, 4 мар - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии №37 в Пермском крае локализован на площади 1700 квадратных метров, пострадавших нет, учреждение работает штатно, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. Ранее экстренные службы сообщили, что днем в понедельник загорелся швейный цех на территории исправительной колонии №37 в Чусовском районе Прикамья. Площадь пожара составляла порядка 1500 квадратных метров. "На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14.16 (12.16 мск). Предварительная площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров", - сообщили в ведомстве. Тушением пожара занимаются около 30 человек и 11 единиц техники, это пожарные расчеты колоний и от МЧС. "В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются", - добавили в пермском управлении ФСИН. Исправительная колония №37 находится в посёлке Половинка в Чусовском районе Пермского края. Учреждение рассчитано на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что объект имеет строгий режим и предназначен для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240304/pozhar-1930909136.html

пермский край

чусовской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), чусовской район