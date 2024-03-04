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В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 04.03.2024
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13:36 04.03.2024 (обновлено: 13:37 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pozhar-1931005529.html
В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии
В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии - РИА Новости, 04.03.2024
В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии
Пожар в исправительной колонии №37 в Пермском крае локализован на площади 1700 квадратных метров, пострадавших нет, учреждение работает штатно, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:36
2024-03-04T13:37
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
чусовской район
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ПЕРМЬ, 4 мар - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии №37 в Пермском крае локализован на площади 1700 квадратных метров, пострадавших нет, учреждение работает штатно, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. Ранее экстренные службы сообщили, что днем в понедельник загорелся швейный цех на территории исправительной колонии №37 в Чусовском районе Прикамья. Площадь пожара составляла порядка 1500 квадратных метров. "На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14.16 (12.16 мск). Предварительная площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров", - сообщили в ведомстве. Тушением пожара занимаются около 30 человек и 11 единиц техники, это пожарные расчеты колоний и от МЧС. "В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются", - добавили в пермском управлении ФСИН. Исправительная колония №37 находится в посёлке Половинка в Чусовском районе Пермского края. Учреждение рассчитано на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что объект имеет строгий режим и предназначен для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), чусовской район
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Чусовской район
В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии

Пожар в пермской колонии локализовали на площади 1700 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 мар - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии №37 в Пермском крае локализован на площади 1700 квадратных метров, пострадавших нет, учреждение работает штатно, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
Ранее экстренные службы сообщили, что днем в понедельник загорелся швейный цех на территории исправительной колонии №37 в Чусовском районе Прикамья. Площадь пожара составляла порядка 1500 квадратных метров.
«
"На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14.16 (12.16 мск). Предварительная площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
Тушением пожара занимаются около 30 человек и 11 единиц техники, это пожарные расчеты колоний и от МЧС.
"В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются", - добавили в пермском управлении ФСИН.
Исправительная колония №37 находится в посёлке Половинка в Чусовском районе Пермского края. Учреждение рассчитано на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что объект имеет строгий режим и предназначен для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.
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ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Чусовской район
 
 
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