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В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек - РИА Новости, 04.03.2024
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11:02 04.03.2024 (обновлено: 11:03 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pozhar-1930945306.html
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек - РИА Новости, 04.03.2024
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек
Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:02
2024-03-04T11:03
происшествия
воронежская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в понедельник управление СК РФ по региону. "Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина города Эртиль Воронежской области обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, при осмотре тел погибших видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара.
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происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек

Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в доме в Эртиле Воронежской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в понедельник управление СК РФ по региону.
"Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина города Эртиль Воронежской области обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, при осмотре тел погибших видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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