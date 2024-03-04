https://ria.ru/20240304/pozhar-1930945306.html

В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек

В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек - РИА Новости, 04.03.2024

В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек

Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:02

2024-03-04T11:02

2024-03-04T11:03

происшествия

воронежская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в понедельник управление СК РФ по региону. "Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина города Эртиль Воронежской области обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, при осмотре тел погибших видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара.

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929311353.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)