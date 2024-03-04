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В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек - РИА Новости, 04.03.2024
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек
Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:02
2024-03-04T11:02
2024-03-04T11:03
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в понедельник управление СК РФ по региону. "Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина города Эртиль Воронежской области обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, при осмотре тел погибших видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В сгоревшем доме в Воронежской области нашли тела четырех человек
Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в доме в Эртиле Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости.
Тела женщины и трех мужчин найдены в сгоревшем доме в городе Эртиль Воронежской области, следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в понедельник управление
СК РФ по региону.
"Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина города Эртиль Воронежской области обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, при осмотре тел погибших видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара.
В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек