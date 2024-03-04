https://ria.ru/20240304/pozhar-1930909136.html

Площадь пожара в нацпарке "Земля леопарда" выросла до 400 гектаров

Площадь пожара в нацпарке "Земля леопарда" выросла до 400 гектаров - РИА Новости, 04.03.2024

Площадь пожара в нацпарке "Земля леопарда" выросла до 400 гектаров

Площадь природного пожара на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитают редкие дальневосточные леопарды, составляет 400 гектаров, возгорание... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T04:49

2024-03-04T04:49

2024-03-04T04:49

россия

приморский край

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Площадь природного пожара на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитают редкие дальневосточные леопарды, составляет 400 гектаров, возгорание локализовано, сообщает МЧС России. В понедельник представитель "Земли леопарда" сообщил РИА Новости, что в нацпарке возник крупный природный пожар - действующий в районе поселка городского типа Зарубино пал частично затронул территорию "Гамовского" участка. В министерстве ГО и ЧС Приморья РИА Новости уточнили, что, по данным на утро понедельника, площадь пожара в нацпарке составляет 100 гектаров. "Силы и средства МЧС России защищают населенные пункты от перехода огня, ликвидируют палы сухой растительности и тушат природные пожары. Уже локализованы 400 гектаров на землях особо охраняемой территории "Земля леопарда", - говорится в сообщении спасательного ведомства. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. По информации регионального министерства ГО и ЧС, площадь пожара выросла до 4,9 тысячи гектаров, угрозы населенным пунктам нет. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

https://ria.ru/20240304/pozhary-1930903703.html

россия

приморский край

китай

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россия, приморский край, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия