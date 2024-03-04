https://ria.ru/20240304/pozhar-1930908700.html

В приморском нацпарке "Земля леопарда" ликвидируют крупный пожар

В приморском нацпарке "Земля леопарда" ликвидируют крупный пожар - РИА Новости, 04.03.2024

В приморском нацпарке "Земля леопарда" ликвидируют крупный пожар

Природный пожар тушат на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитают редкие дальневосточные леопарды, огонь локализован, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T04:26

2024-03-04T04:26

2024-03-04T04:26

приморский край

происшествия

китай

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Природный пожар тушат на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитают редкие дальневосточные леопарды, огонь локализован, сообщил РИА Новости представитель учреждения. В минувшие выходные крупные природные пожары зафиксировали в Хасанском округе на юге Приморья. Власти в воскресенье сообщали, что площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами. В округе ввели особый противопожарный режим. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек. "Пал, действующий в районе поселка городского типа Зарубино, частично затронул территорию "Гамовского" участка национального парка "Земля леопарда". Из-за шквалистого ветра огонь быстро распространялся, однако в настоящее время благодаря упорной работе государственных инспекторов "Земли леопарда" в течение ночи и утра понедельника пал локализован, ведется работа по окончательному устранению возгорания", - сказал собеседник. Он отметил, что тушение пала продолжается. Подсчет размеров территории, пройденной огнем, продолжается. В министерстве ГО и ЧС Приморья уточнили, что, по данным на утро понедельника, площадь пожара в нацпарке составляет 100 гектаров. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

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https://ria.ru/20240302/pozhar-1930737764.html

приморский край

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приморский край, происшествия, китай, россия