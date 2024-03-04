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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 04.03.2024 (обновлено: 14:43 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/poteri-1931022696.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:37
2024-03-04T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
пятихатки
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
пятихатки
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вооруженные силы украины, работино, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Пятихатки, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика",- говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРаботиноПятихаткиБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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