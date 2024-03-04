https://ria.ru/20240304/poteri-1931022696.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:37
2024-03-04T14:37
2024-03-04T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
пятихатки
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
пятихатки
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, работино, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Пятихатки, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Херсонском направлении