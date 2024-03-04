https://ria.ru/20240304/poteri-1931022696.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:37

2024-03-04T14:37

2024-03-04T14:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

пятихатки

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, потери ВСУ составили до 85 военных, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

пятихатки

херсонская область

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вооруженные силы украины, работино, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область