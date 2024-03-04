https://ria.ru/20240304/postavki-1931068183.html

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ

Москва объявила демарш послу ФРГ Александру Ламбсдорффу и потребовала разъяснений о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus, говорится на сайте МИД... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:24

2024-03-04T17:24

2024-03-04T22:13

германия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

киев

россия

олаф шольц

эммануэль макрон

маргарита симоньян

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Москва объявила демарш послу ФРГ Александру Ламбсдорффу и потребовала разъяснений о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus, говорится на сайте МИД России."В ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — указано в релизе.На Смоленской площади отметили, что это свидетельствует о вовлеченности Запада, включая Берлин, в конфликт на Украине.Дипломату также указали на недопустимость ограничения работы российских журналистов в Германии, предупредив, что такие шаги не останутся без ответа.Аудиозапись разговора немецких офицеровВ пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.В свою очередь, в Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Die Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих бундесвера и военные считают ее аутентичной. По данным газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали несколько аккаунтов, распространявших запись.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>Противоречивые заявленияВ конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету коалиции по оказанию помощи Киеву — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия.При этом бундестаг поддержал проект резолюции, представленный правящей коалицией, о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В документе Taurus напрямую не упоминаются, но, как заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей очевидно, что имелись в виду именно они.

https://ria.ru/20240304/germaniya-1930973457.html

https://ria.ru/20240303/razgovor-1930861908.html

https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T17:24 true PT16M45S

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германия, вооруженные силы украины, киев, россия, олаф шольц, эммануэль макрон, маргарита симоньян, украина