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Посол Германии покинул российский МИД - РИА Новости, 04.03.2024
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12:06 04.03.2024 (обновлено: 12:27 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/posol-1930974339.html
Посол Германии покинул российский МИД
Посол Германии покинул российский МИД - РИА Новости, 04.03.2024
Посол Германии покинул российский МИД
Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф покинул МИД РФ, куда был вызван после публикаций расшифровок переговоров офицеров бундесвера, передаёт... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:06
2024-03-04T12:27
германия
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф покинул МИД РФ, куда был вызван после публикаций расшифровок переговоров офицеров бундесвера, передаёт корреспондент РИА Новости.Ламбсдорфф провел в министерстве более часа, на выходе на вопросы журналистов ответил молчанием.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". А замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
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германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире
Германия, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире
Посол Германии покинул российский МИД

Посол Германии Ламбсдорфф покинул МИД РФ, проведя там более часа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 4 марта 2024
Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 4 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 4 марта 2024
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф покинул МИД РФ, куда был вызван после публикаций расшифровок переговоров офицеров бундесвера, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ламбсдорфф провел в министерстве более часа, на выходе на вопросы журналистов ответил молчанием.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". А замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
ГерманияРоссияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ мире
 
 
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