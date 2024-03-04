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Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 04.03.2024
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00:36 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/polyarnoe_siyanie-1930900214.html
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 04.03.2024
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние
Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:36
2024-03-04T00:36
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" "Первое в этом году зрелищное полярное сияние над регионом!.. Геомагнитная буря все еще действует - у вас есть шанс увидеть/сфотографировать сияние в условиях ясного неба и отсутствия сильной городской засветки над северной частью горизонта в ближайшие время!" - говорится в сообщении. Последние дни уходящей недели, как отмечается, принесли в Калининградскую область волну аномально теплой погоды. Погода - крайне теплая для этого периода: с пятницы по воскресенье среднесуточная температура превышала климатическую норму на шесть-восемь градусов, по области были побиты суточные рекорды на метеостанциях. "В ближайшей перспективе нас ждет постепенное похолодание... В понедельник и вторник в зоне фронтальной волны вероятны смешанные осадки. Впрочем температура пока все еще останется выше нормы, так что похолодание можно назвать условным", - говорится в сообщении.
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калининградская область, общество
Калининградская область, Общество
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние

"Погода и метеоявления в Калининградской области" показали фото полярного сияния

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области"
«
"Первое в этом году зрелищное полярное сияние над регионом!.. Геомагнитная буря все еще действует - у вас есть шанс увидеть/сфотографировать сияние в условиях ясного неба и отсутствия сильной городской засветки над северной частью горизонта в ближайшие время!" - говорится в сообщении.
Последние дни уходящей недели, как отмечается, принесли в Калининградскую область волну аномально теплой погоды. Погода - крайне теплая для этого периода: с пятницы по воскресенье среднесуточная температура превышала климатическую норму на шесть-восемь градусов, по области были побиты суточные рекорды на метеостанциях.
"В ближайшей перспективе нас ждет постепенное похолодание... В понедельник и вторник в зоне фронтальной волны вероятны смешанные осадки. Впрочем температура пока все еще останется выше нормы, так что похолодание можно назвать условным", - говорится в сообщении.
Полярное сияние с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния
Вчера, 22:04
 
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