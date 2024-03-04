https://ria.ru/20240304/polyarnoe_siyanie-1930900214.html
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 04.03.2024
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние
Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:36
2024-03-04T00:36
2024-03-04T00:36
калининградская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768153730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9604095e97da4148448f606f4a53905.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" "Первое в этом году зрелищное полярное сияние над регионом!.. Геомагнитная буря все еще действует - у вас есть шанс увидеть/сфотографировать сияние в условиях ясного неба и отсутствия сильной городской засветки над северной частью горизонта в ближайшие время!" - говорится в сообщении. Последние дни уходящей недели, как отмечается, принесли в Калининградскую область волну аномально теплой погоды. Погода - крайне теплая для этого периода: с пятницы по воскресенье среднесуточная температура превышала климатическую норму на шесть-восемь градусов, по области были побиты суточные рекорды на метеостанциях. "В ближайшей перспективе нас ждет постепенное похолодание... В понедельник и вторник в зоне фронтальной волны вероятны смешанные осадки. Впрочем температура пока все еще останется выше нормы, так что похолодание можно назвать условным", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/siyanie-1930891930.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768153730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61a67a3bea57456b8da4e91adf2b62a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, общество
Калининградская область, Общество
Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние
"Погода и метеоявления в Калининградской области" показали фото полярного сияния
КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости.
Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал
"Погода и метеоявления в Калининградской области"
«
"Первое в этом году зрелищное полярное сияние над регионом!.. Геомагнитная буря все еще действует - у вас есть шанс увидеть/сфотографировать сияние в условиях ясного неба и отсутствия сильной городской засветки над северной частью горизонта в ближайшие время!" - говорится в сообщении.
Последние дни уходящей недели, как отмечается, принесли в Калининградскую область волну аномально теплой погоды. Погода - крайне теплая для этого периода: с пятницы по воскресенье среднесуточная температура превышала климатическую норму на шесть-восемь градусов, по области были побиты суточные рекорды на метеостанциях.
"В ближайшей перспективе нас ждет постепенное похолодание... В понедельник и вторник в зоне фронтальной волны вероятны смешанные осадки. Впрочем температура пока все еще останется выше нормы, так что похолодание можно назвать условным", - говорится в сообщении.
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния