https://ria.ru/20240304/polyarnoe_siyanie-1930900214.html

Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние

Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 04.03.2024

Над Калининградской областью наблюдают полярное сияние

Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T00:36

2024-03-04T00:36

2024-03-04T00:36

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Полярное сияние наблюдают в ночь на понедельник жители Калининградской области, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" "Первое в этом году зрелищное полярное сияние над регионом!.. Геомагнитная буря все еще действует - у вас есть шанс увидеть/сфотографировать сияние в условиях ясного неба и отсутствия сильной городской засветки над северной частью горизонта в ближайшие время!" - говорится в сообщении. Последние дни уходящей недели, как отмечается, принесли в Калининградскую область волну аномально теплой погоды. Погода - крайне теплая для этого периода: с пятницы по воскресенье среднесуточная температура превышала климатическую норму на шесть-восемь градусов, по области были побиты суточные рекорды на метеостанциях. "В ближайшей перспективе нас ждет постепенное похолодание... В понедельник и вторник в зоне фронтальной волны вероятны смешанные осадки. Впрочем температура пока все еще останется выше нормы, так что похолодание можно назвать условным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/siyanie-1930891930.html

калининградская область

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калининградская область, общество