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Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы - РИА Новости, 04.03.2024
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Новости Подмосковья
 
20:09 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/polovode-1931096547.html
Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы
Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы - РИА Новости, 04.03.2024
Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы
Весеннее половодье в Московской области, по предварительному прогнозу, ожидается выше нормы, так как на сегодняшний день высота снежного покрова превышает... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:09
2024-03-04T20:09
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московская область (подмосковье)
красногорск
луховицы
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Весеннее половодье в Московской области, по предварительному прогнозу, ожидается выше нормы, так как на сегодняшний день высота снежного покрова превышает стандартное значение на 50 единиц, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "По предварительному прогнозу, весеннее половодье на территории Московской области в этом году ожидается выше нормы. На сегодняшний момент высота снежного покрова составляет 75 сантиметров и превышает стандартное значение на 50 единиц", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, среди городских округов с паводкоопасными реками повышенное внимание уделяется муниципалитетам Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитровский и Можайский. Контроль уровня воды осуществляется с помощью 166 вешек на 72 объектах. Они установлены в 40 округах, наиболее подверженных подтоплениям, и позволяют оперативно реагировать на подъем воды. Также специалисты совместно с МЧС обследуют гидротехнические сооружения региона. "Снега выпало рекордное количество. Мы все видим угрозу подтопления. У нас традиционно есть уязвимые территории, прежде всего – Луховицы. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине. Должны быть проактивные и предупредительные мероприятия", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), красногорск, луховицы, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Луховицы, Андрей Воробьев

Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за весеннего паводка дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области
Подтопленная из-за весеннего паводка дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подтопленная из-за весеннего паводка дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Весеннее половодье в Московской области, по предварительному прогнозу, ожидается выше нормы, так как на сегодняшний день высота снежного покрова превышает стандартное значение на 50 единиц, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"По предварительному прогнозу, весеннее половодье на территории Московской области в этом году ожидается выше нормы. На сегодняшний момент высота снежного покрова составляет 75 сантиметров и превышает стандартное значение на 50 единиц", - рассказали в пресс-службе.
Как отмечается в сообщении, среди городских округов с паводкоопасными реками повышенное внимание уделяется муниципалитетам Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитровский и Можайский.
Контроль уровня воды осуществляется с помощью 166 вешек на 72 объектах. Они установлены в 40 округах, наиболее подверженных подтоплениям, и позволяют оперативно реагировать на подъем воды. Также специалисты совместно с МЧС обследуют гидротехнические сооружения региона.
"Снега выпало рекордное количество. Мы все видим угрозу подтопления. У нас традиционно есть уязвимые территории, прежде всего – Луховицы. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине. Должны быть проактивные и предупредительные мероприятия", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЛуховицыАндрей Воробьев
 
 
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