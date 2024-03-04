https://ria.ru/20240304/polovode-1931096547.html

Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы

Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы - РИА Новости, 04.03.2024

Весеннее половодье в Подмосковье ожидается выше нормы

Весеннее половодье в Московской области, по предварительному прогнозу, ожидается выше нормы, так как на сегодняшний день высота снежного покрова превышает... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:09

2024-03-04T20:09

2024-03-04T20:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

луховицы

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Весеннее половодье в Московской области, по предварительному прогнозу, ожидается выше нормы, так как на сегодняшний день высота снежного покрова превышает стандартное значение на 50 единиц, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "По предварительному прогнозу, весеннее половодье на территории Московской области в этом году ожидается выше нормы. На сегодняшний момент высота снежного покрова составляет 75 сантиметров и превышает стандартное значение на 50 единиц", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается в сообщении, среди городских округов с паводкоопасными реками повышенное внимание уделяется муниципалитетам Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитровский и Можайский. Контроль уровня воды осуществляется с помощью 166 вешек на 72 объектах. Они установлены в 40 округах, наиболее подверженных подтоплениям, и позволяют оперативно реагировать на подъем воды. Также специалисты совместно с МЧС обследуют гидротехнические сооружения региона. "Снега выпало рекордное количество. Мы все видим угрозу подтопления. У нас традиционно есть уязвимые территории, прежде всего – Луховицы. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине. Должны быть проактивные и предупредительные мероприятия", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240221/doroga-1928679519.html

московская область (подмосковье)

красногорск

луховицы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), красногорск, луховицы, андрей воробьев