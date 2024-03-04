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Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием
Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием - РИА Новости, 04.03.2024
Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием
Целями украинских террористов в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ были российские военные и губернатор региона... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:26
2024-03-04T14:26
2024-03-04T14:26
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
евгений балицкий
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Целями украинских террористов в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ были российские военные и губернатор региона Евгений Балицкий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Силовики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщил ранее ЦОС ФСБ РФ. Возбуждено дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 УК России ("Террористический акт"). "В ходе расследования выяснилось, что целями украинских спецслужб и террористов были наши военные и губернатор. Покушения планировались комбинированные: взорвать и отравить", - сказал Рогов. По его словам, за покушение на российских военных террористам обещали 2 тысячи евро, на губернатора – 10 тысяч евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, запорожская область, украина, владимир рогов, евгений балицкий, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием
Рогов: Украина хотела применить отравляющее вещество против Балицкого и военных