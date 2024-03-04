https://ria.ru/20240304/pokushenie-1931019311.html

Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием

Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием - РИА Новости, 04.03.2024

Рогов назвал цели покушения украинских спецслужб с химическим оружием

Целями украинских террористов в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ были российские военные и губернатор региона... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:26

2024-03-04T14:26

2024-03-04T14:26

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

владимир рогов

евгений балицкий

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Целями украинских террористов в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ были российские военные и губернатор региона Евгений Балицкий, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Силовики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины, сообщил ранее ЦОС ФСБ РФ. Возбуждено дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и статье 205 УК России ("Террористический акт"). "В ходе расследования выяснилось, что целями украинских спецслужб и террористов были наши военные и губернатор. Покушения планировались комбинированные: взорвать и отравить", - сказал Рогов. По его словам, за покушение на российских военных террористам обещали 2 тысячи евро, на губернатора – 10 тысяч евро.

https://ria.ru/20240220/saldo-1928420042.html

россия

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, запорожская область, украина, владимир рогов, евгений балицкий, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины