https://ria.ru/20240304/pogoda-1930917797.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 04.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:15

2024-03-04T08:15

2024-03-04T08:15

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603591157_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7d9cd79529886e9f4dfe5caa8cd86d03.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в Москве продолжит формировать гребень антициклона, однако он постепенно теряет силы - и атмосферное давление в его зоне начинает падать. "В такой ситуации в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха - плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 5 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что пока выше нормы.

https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"