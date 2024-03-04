https://ria.ru/20240304/pogoda-1930917797.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 04.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:15
2024-03-04T08:15
2024-03-04T08:15
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в Москве продолжит формировать гребень антициклона, однако он постепенно теряет силы - и атмосферное давление в его зоне начинает падать. "В такой ситуации в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха - плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 5 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что пока выше нормы.
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Леус: облачная погода без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в понедельник
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Без осадков и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в Москве продолжит формировать гребень антициклона, однако он постепенно теряет силы - и атмосферное давление в его зоне начинает падать.
"В такой ситуации в Москве
и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха - плюс 3-5 градусов, в Подмосковье
- от 0 до плюс 5 градусов", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что пока выше нормы.
Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая весна