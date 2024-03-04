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ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже
ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже - РИА Новости, 04.03.2024
ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и ее председатель Леонид Слуцкий в понедельник отправили на заключение в правительство РФ законопроект о введении при стаже от... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:45
2024-03-04T09:45
2024-03-04T10:55
общество
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и ее председатель Леонид Слуцкий в понедельник отправили на заключение в правительство РФ законопроект о введении при стаже от 30 лет доплаты к пенсии таким образом, чтобы сумма выплат достигала двух прожиточных минимумов, проект предполагается внести в Думу в течение двух месяцев. Проектом федерального закона предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по стране, говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая есть у РИА Новости. "Законопроект направляется в правительство в понедельник, а в Госдуму будет внесен в течение двух месяцев", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
https://ria.ru/20240225/pensiya-1929327691.html
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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже
В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и ее председатель Леонид Слуцкий в понедельник отправили на заключение в правительство РФ законопроект о введении при стаже от 30 лет доплаты к пенсии таким образом, чтобы сумма выплат достигала двух прожиточных минимумов, проект предполагается внести в Думу в течение двух месяцев.
Проектом федерального закона предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по стране, говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая есть у РИА Новости.
"Законопроект направляется в правительство в понедельник, а в Госдуму будет внесен в течение двух месяцев", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР
.
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