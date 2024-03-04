https://ria.ru/20240304/pensiya-1930928421.html

ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже

ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже - РИА Новости, 04.03.2024

ЛДПР предложила платить пенсию в два прожиточных минимума при большом стаже

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и ее председатель Леонид Слуцкий в понедельник отправили на заключение в правительство РФ законопроект о введении при стаже от... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:45

2024-03-04T09:45

2024-03-04T10:55

общество

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и ее председатель Леонид Слуцкий в понедельник отправили на заключение в правительство РФ законопроект о введении при стаже от 30 лет доплаты к пенсии таким образом, чтобы сумма выплат достигала двух прожиточных минимумов, проект предполагается внести в Думу в течение двух месяцев. Проектом федерального закона предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по стране, говорится в тексте пояснительной записки к проекту, которая есть у РИА Новости. "Законопроект направляется в правительство в понедельник, а в Госдуму будет внесен в течение двух месяцев", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.

https://ria.ru/20240225/pensiya-1929327691.html

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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр