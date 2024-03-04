https://ria.ru/20240304/oshibka-1931113764.html

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного - РИА Новости, 04.03.2024

Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой Владимира Зеленского снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T23:23

2024-03-04T23:23

2024-03-04T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

виталий кличко

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РИМ, 4 мар – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой Владимира Зеленского снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", - заявил Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica. Мэр Киева подчеркнул, что после отстранения Залужного Зеленский "должен был объяснить причину решения, которое шокировало каждого украинца", "многие чувствовали растерянность и отчаяние". Отвечая на слухи о возможной собственной отставке, Кличко "после долгого молчания", как передает la Repubblica, заявил о "необходимости единства политических сил и всех граждан". При этом он заявил, что "политическая борьба продолжается" и что "некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства".

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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в мире, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, виталий кличко