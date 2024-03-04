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Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного
Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного - РИА Новости, 04.03.2024
Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного
Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой Владимира Зеленского снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:23
2024-03-04T23:23
2024-03-04T23:23
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РИМ, 4 мар – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой Владимира Зеленского снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", - заявил Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica. Мэр Киева подчеркнул, что после отстранения Залужного Зеленский "должен был объяснить причину решения, которое шокировало каждого украинца", "многие чувствовали растерянность и отчаяние". Отвечая на слухи о возможной собственной отставке, Кличко "после долгого молчания", как передает la Repubblica, заявил о "необходимости единства политических сил и всех граждан". При этом он заявил, что "политическая борьба продолжается" и что "некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства".
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в мире, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Виталий Кличко
Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного
Кличко назвал снятие Залужного с поста главкома ВСУ ошибкой Зеленского
РИМ, 4 мар – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой Владимира Зеленского снятие Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского
главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
"Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах", - заявил Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica.
Мэр Киева подчеркнул, что после отстранения Залужного Зеленский "должен был объяснить причину решения, которое шокировало каждого украинца", "многие чувствовали растерянность и отчаяние".
Отвечая на слухи о возможной собственной отставке, Кличко "после долгого молчания", как передает la Repubblica, заявил о "необходимости единства политических сил и всех граждан". При этом он заявил, что "политическая борьба продолжается" и что "некоторые политики ставят свои амбиции выше интересов государства".
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский