https://ria.ru/20240304/ombudsmen-1931071406.html

Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес

Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес - РИА Новости, 04.03.2024

Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращений в ее адрес в 2023 году стало больше на 17,6%. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:41

2024-03-04T17:41

2024-03-04T17:41

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращений в ее адрес в 2023 году стало больше на 17,6%. "Ежедневно к нам поступают обращения от родителей и других родственников, общественных организаций и ведомств, а также от самих детей. Вопросы и просьбы о помощи касаются самых разных тем: образование, здравоохранение, социальная защита, юридическая помощь, жилье. Каждая ситуация для нас значима — мы берем в работу все поступающие обращения. Сколько обращений поступило в 2023 году: 14 587 — это на 17,6% больше, чем в 2022 году", — сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она также отметила, что заявители чаще всего для связи пользовались электронной почтой или формой обратной связи на её сайте. "Через сайт количество обращений в сравнении с 2022 годом выросло на 59%", — добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240219/deti-1928257377.html

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общество, россия, мария львова-белова