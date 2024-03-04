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Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес
Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес - РИА Новости, 04.03.2024
Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращений в ее адрес в 2023 году стало больше на 17,6%. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:41
2024-03-04T17:41
2024-03-04T17:41
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращений в ее адрес в 2023 году стало больше на 17,6%. "Ежедневно к нам поступают обращения от родителей и других родственников, общественных организаций и ведомств, а также от самих детей. Вопросы и просьбы о помощи касаются самых разных тем: образование, здравоохранение, социальная защита, юридическая помощь, жилье. Каждая ситуация для нас значима — мы берем в работу все поступающие обращения. Сколько обращений поступило в 2023 году: 14 587 — это на 17,6% больше, чем в 2022 году", — сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Она также отметила, что заявители чаще всего для связи пользовались электронной почтой или формой обратной связи на её сайте. "Через сайт количество обращений в сравнении с 2022 годом выросло на 59%", — добавила детский омбудсмен.
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова заявила о росте обращений в ее адрес
Львова-Белова: число обращений от родителей и организаций увеличилось на 17,6%
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что обращений
в ее адрес в 2023 году стало больше на 17,6%.
"Ежедневно к нам поступают обращения от родителей и других родственников, общественных организаций и ведомств, а также от самих детей. Вопросы и просьбы о помощи касаются самых разных тем: образование, здравоохранение, социальная защита, юридическая помощь, жилье. Каждая ситуация для нас значима — мы берем в работу все поступающие обращения. Сколько обращений поступило в 2023 году: 14 587 — это на 17,6% больше, чем в 2022 году", — сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что заявители чаще всего для связи пользовались электронной почтой или формой обратной связи на её сайте. "Через сайт количество обращений в сравнении с 2022 годом выросло на 59%", — добавила детский омбудсмен.
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