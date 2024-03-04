https://ria.ru/20240304/obuchenie-1931073981.html

Гладков рассказал об обучении белгородцев навыкам первой помощи

Гладков рассказал об обучении белгородцев навыкам первой помощи - РИА Новости, 04.03.2024

Гладков рассказал об обучении белгородцев навыкам первой помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить работу по обучению жителей региона навыкам оказания первой помощи, поскольку это оказалось... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:53

2024-03-04T17:53

2024-03-04T17:53

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить работу по обучению жителей региона навыкам оказания первой помощи, поскольку это оказалось очень востребовано, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области главе региона доложили об обучении населения оказанию первой помощи. "За первые два месяца 2024 года навыки первой помощи освоили почти 90 тысяч человек. Больше всего обученных в Белгороде, в Вейделевском районе и в Новооскольском городском округе", - говорится в сообщении. Кроме того, по всей области уже обучено 844 инструктора. Ещё почти 400 человек планируют также в ближайшее время пройти обучение на инструктора. Как отметили в пресс-службе, глава региона отметил, что правительству необходимо усилить информационную работу в этом направлении, а также привлечь к обучению сотрудников отдельных профессиональных сфер. "Необходимо усилить информирование населения, потому что запрос у людей на обучение есть. Руководители профильных министерств по своим отраслям также должны организовать по две тысячи человек в неделю для прохождения обучения оказания первой помощи на площадках Минздрава", - поручил Гладков. Глава региона предложил уже после того, как обучение пройдут все педагоги, начать обучать родителей. "Такое желание у них точно есть", — отметил Гладков. В правительстве региона уточнили, что инструкторами по обучению оказанию первой помощи также становятся и студенты БелГУ: 104 студента уже получили соответствующие удостоверения, пройдя двухнедельное обучение. Ещё 87 студентов и ординаторов, трудоустроенных в станции скорой медицинской помощи, также участвуют в обучении населения.

https://ria.ru/20240228/gladkov-1930088965.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгород, вячеслав гладков