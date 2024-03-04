https://ria.ru/20240304/obstrel-1930966035.html

ВСУ около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 04.03.2024

ВСУ около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области порядка 80 раз за прошедшие сутки, кроме того, был найден взрывоопасный предмет вблизи города... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:39

2024-03-04T11:39

2024-03-04T11:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области порядка 80 раз за прошедшие сутки, кроме того, был найден взрывоопасный предмет вблизи города Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, 3 марта украинские военные атаковали четыре приграничных района области, выпустив 75 снарядов и использовав 4 дрона-камикадзе. Недалеко от Белгорода был найден взрывоопасный предмет, который извлекли и вывезли для уничтожения на полигон. За отчетный день пострадавших и разрушений нет. Согласно данным сводок, количество обстрелов за последнюю неделю выросло в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Также увеличилось число обстрелов из артиллерии, в то время как использование беспилотников сократилось с 21% до 13% общего числа атак. В течение прошедшей недели самыми обстреливаемыми районами были Шебекинский округ (36%) и Белгородский район (33%), хотя неделей ранее Белгородский район значительно опережал Шебекинский. Валуйский округ оказался наименее подверженным обстрелам из всех приграничных районов (0,1%). "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 18 артиллерийских снарядов… В Волоконовском районе рядом с хутором Старый сбит дрон-камикадзе, после чего он сдетонировал на земле. Обошлось без последствий. Также окраина хутора Старый попала под минометный обстрел – зафиксировано 4 прилета", - написал Гладков. Он добавил, что в воскресенье выявлены новые разрушения после отражения атаки средствами ПВО, в поселке Разумное повреждено одно домовладение и легковой автомобиль. В городе Белгороде, по словам главы области, обнаружен взрывоопасный предмет, который был извлечен и вывезен на полигон. Обошлось без последствий, уточнил Гладков. "В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Второе выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Безымено – 4 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На окраине поселка Совхозный средствами радиоэлектронной борьбы посажены три дрона-камикадзе. При посадке дронов произошла детонация – обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа – 9 гранатометных выстрелов, по окраине города Шебекино – 7 минометных снарядов, по селу Терезовка – 5 минометных снарядов", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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