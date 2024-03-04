https://ria.ru/20240304/obstrel-1930938688.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 04.03.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки произвела 37 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:40

2024-03-04T10:40

2024-03-04T10:40

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 4 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки произвела 37 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. С наступлением ночи боевики совершили еще 14 обстрелов", - сказал источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Кардашинка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия