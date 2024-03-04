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Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.03.2024
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:16
2024-03-04T00:16
2024-03-04T00:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тринадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 40 различных боеприпасов.
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов