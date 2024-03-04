https://ria.ru/20240304/obstred-1931054438.html

Глава СПЧ сообщил о десятках тысяч ударов ВСУ по мирным жителям

Глава СПЧ сообщил о десятках тысяч ударов ВСУ по мирным жителям - РИА Новости, 04.03.2024

Глава СПЧ сообщил о десятках тысяч ударов ВСУ по мирным жителям

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что зафиксировано десятки тысяч обстрелов мирного населения со стороны... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:32

2024-03-04T16:32

2024-03-04T16:46

специальная военная операция на украине

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

вооруженные силы украины

валерий фадеев

владимир путин

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всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил, что зафиксировано десятки тысяч обстрелов мирного населения со стороны киевского режима. "Какие-то ответы формальные я получаю, наверное, единичные ответы. Но, как я говорил, они же получают эту информацию, они же видят ее. Красный крест видел, время от времени из Ватикана получаем ответы, цель все равно достигается, они знают, что там происходит, на Донбассе. Тысячи, десятки тысяч прилетов зафиксировано, прилетов, жертв, раненых. Поэтому ещё раз - отвечают они или не отвечают, мы знаем, что они знают", - сообщил Фадеев журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос, получает ли СПЧ ответы от международных организаций на материалы о преступлениях ВСУ. СПЧ регулярно рассылает в международные организации, политикам, дипломатам, правозащитникам и журналистам за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), вооруженные силы украины, валерий фадеев, владимир путин, донбасс, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире