Рейтинг@Mail.ru
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:12 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/oborudovanie-1930892994.html
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 04.03.2024
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга
В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:12
2024-03-04T07:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
россия
владислав овчинский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930892852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f1ab53f8b4d2b212ca3ebca9903d773.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Данная продукция может быть использована при изготовлении широкого перечня товаров. Благодаря ей имеется возможность с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твердости – от пластика и акрила до камня и металла."Московские промышленники вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета и обеспечивают российских производителей современным оборудованием с высокой степенью локализации. Так, разработчик лазерных систем и оборудования наладил вертикально-интегрированное производство – специалисты предприятия создают необходимые компоненты, включая оптическую часть, и используют их для разработки собственных лазеров и лазерного оборудования", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что это предприятие локализовало производство на площадке "Печатники" ОЭЗ столицы в начале прошлого года и обеспечило рабочими местами около 140 человек. Также производитель в 2023 году на 200% нарастил объемы выпуска лазерного оборудования.Отмечается, что на сегодняшний день в реестр Минпромторга внесено 3 модельных серии станков предприятия, составляющие полноценную линейку оборудования, которое применяется для лазерной резки. Одна из них – серия, состоящая из станков с кабинетной защитой и сменными паллетами, – была внесена в конце прошлого года.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что ранее в документе были зарегистрированы серия открытых станков для скоростной лазерной резки и серия компактных станков для высокоточной лазерной резки. Качественная работа всех изделий достигается точностью позиционирования луча на обрабатываемой поверхности и малым диаметром сфокусированного лазерного излучения. Площадь производства на территории ОЭЗ "Технополис Москва" составляет примерно 4 тыс. кв. м.Как отметил гендиректор компании Олег Нефедов, предприятие и в дальнейшем будет держать курс на импортозамещение, внося вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.Ранее Овчинский сообщал, что производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году.
https://ria.ru/20240301/validatory-1930355555.html
https://ria.ru/20240302/muzey-1930599125.html
https://ria.ru/20240229/bankomaty-1930084611.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930892852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_401bee25dd3574389ce65646eb9054f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, москва, россия, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Россия, Владислав Овчинский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга

© ФОТО - пресс-служба ДИППЛазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД"
Лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны Технополис Москва ЛАССАРД
© ФОТО - пресс-служба ДИПП
Лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Данная продукция может быть использована при изготовлении широкого перечня товаров. Благодаря ей имеется возможность с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твердости – от пластика и акрила до камня и металла.
Производимые в Москве устройства для оплаты, валидатор
Производимые в Москве устройства для оплаты включены в реестр Минпромторга
1 марта, 07:11
"Московские промышленники вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета и обеспечивают российских производителей современным оборудованием с высокой степенью локализации. Так, разработчик лазерных систем и оборудования наладил вертикально-интегрированное производство – специалисты предприятия создают необходимые компоненты, включая оптическую часть, и используют их для разработки собственных лазеров и лазерного оборудования", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что это предприятие локализовало производство на площадке "Печатники" ОЭЗ столицы в начале прошлого года и обеспечило рабочими местами около 140 человек. Также производитель в 2023 году на 200% нарастил объемы выпуска лазерного оборудования.
Отмечается, что на сегодняшний день в реестр Минпромторга внесено 3 модельных серии станков предприятия, составляющие полноценную линейку оборудования, которое применяется для лазерной резки. Одна из них – серия, состоящая из станков с кабинетной защитой и сменными паллетами, – была внесена в конце прошлого года.
В ОЭЗ Технополис Москва открылся музей отечественной микроэлектроники - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
2 марта, 09:13
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что ранее в документе были зарегистрированы серия открытых станков для скоростной лазерной резки и серия компактных станков для высокоточной лазерной резки. Качественная работа всех изделий достигается точностью позиционирования луча на обрабатываемой поверхности и малым диаметром сфокусированного лазерного излучения. Площадь производства на территории ОЭЗ "Технополис Москва" составляет примерно 4 тыс. кв. м.
Как отметил гендиректор компании Олег Нефедов, предприятие и в дальнейшем будет держать курс на импортозамещение, внося вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.
Ранее Овчинский сообщал, что производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году.
Сборка банкоматов на предприятии САГА Технологии - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Столичная компания запустила конвейерную сборку банкоматов
29 февраля, 07:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииМоскваРоссияВладислав ОвчинскийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала