https://ria.ru/20240304/oborudovanie-1930892994.html
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 04.03.2024
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга
В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:12
2024-03-04T07:12
2024-03-04T07:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
россия
владислав овчинский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930892852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f1ab53f8b4d2b212ca3ebca9903d773.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Данная продукция может быть использована при изготовлении широкого перечня товаров. Благодаря ей имеется возможность с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твердости – от пластика и акрила до камня и металла."Московские промышленники вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета и обеспечивают российских производителей современным оборудованием с высокой степенью локализации. Так, разработчик лазерных систем и оборудования наладил вертикально-интегрированное производство – специалисты предприятия создают необходимые компоненты, включая оптическую часть, и используют их для разработки собственных лазеров и лазерного оборудования", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что это предприятие локализовало производство на площадке "Печатники" ОЭЗ столицы в начале прошлого года и обеспечило рабочими местами около 140 человек. Также производитель в 2023 году на 200% нарастил объемы выпуска лазерного оборудования.Отмечается, что на сегодняшний день в реестр Минпромторга внесено 3 модельных серии станков предприятия, составляющие полноценную линейку оборудования, которое применяется для лазерной резки. Одна из них – серия, состоящая из станков с кабинетной защитой и сменными паллетами, – была внесена в конце прошлого года.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что ранее в документе были зарегистрированы серия открытых станков для скоростной лазерной резки и серия компактных станков для высокоточной лазерной резки. Качественная работа всех изделий достигается точностью позиционирования луча на обрабатываемой поверхности и малым диаметром сфокусированного лазерного излучения. Площадь производства на территории ОЭЗ "Технополис Москва" составляет примерно 4 тыс. кв. м.Как отметил гендиректор компании Олег Нефедов, предприятие и в дальнейшем будет держать курс на импортозамещение, внося вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.Ранее Овчинский сообщал, что производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году.
https://ria.ru/20240301/validatory-1930355555.html
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https://ria.ru/20240229/bankomaty-1930084611.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, россия, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Россия, Владислав Овчинский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Данная продукция может быть использована при изготовлении широкого перечня товаров. Благодаря ей имеется возможность с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твердости – от пластика и акрила до камня и металла.
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"Московские промышленники вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета и обеспечивают российских производителей современным оборудованием с высокой степенью локализации. Так, разработчик лазерных систем и оборудования наладил вертикально-интегрированное производство – специалисты предприятия создают необходимые компоненты, включая оптическую часть, и используют их для разработки собственных лазеров и лазерного оборудования", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что это предприятие локализовало производство на площадке "Печатники" ОЭЗ столицы в начале прошлого года и обеспечило рабочими местами около 140 человек. Также производитель в 2023 году на 200% нарастил объемы выпуска лазерного оборудования.
Отмечается, что на сегодняшний день в реестр Минпромторга внесено 3 модельных серии станков предприятия, составляющие полноценную линейку оборудования, которое применяется для лазерной резки. Одна из них – серия, состоящая из станков с кабинетной защитой и сменными паллетами, – была внесена в конце прошлого года.
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В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
заявил, что ранее в документе были зарегистрированы серия открытых станков для скоростной лазерной резки и серия компактных станков для высокоточной лазерной резки. Качественная работа всех изделий достигается точностью позиционирования луча на обрабатываемой поверхности и малым диаметром сфокусированного лазерного излучения. Площадь производства на территории ОЭЗ "Технополис Москва" составляет примерно 4 тыс. кв. м.
Как отметил гендиректор компании Олег Нефедов, предприятие и в дальнейшем будет держать курс на импортозамещение, внося вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.
Ранее Овчинский сообщал, что производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году.
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