https://ria.ru/20240304/oborudovanie-1930892994.html

Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга

Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга - РИА Новости, 04.03.2024

Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга

В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:12

2024-03-04T07:12

2024-03-04T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

россия

владислав овчинский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ был включен лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "ЛАССАРД", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Данная продукция может быть использована при изготовлении широкого перечня товаров. Благодаря ей имеется возможность с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твердости – от пластика и акрила до камня и металла."Московские промышленники вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета и обеспечивают российских производителей современным оборудованием с высокой степенью локализации. Так, разработчик лазерных систем и оборудования наладил вертикально-интегрированное производство – специалисты предприятия создают необходимые компоненты, включая оптическую часть, и используют их для разработки собственных лазеров и лазерного оборудования", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что это предприятие локализовало производство на площадке "Печатники" ОЭЗ столицы в начале прошлого года и обеспечило рабочими местами около 140 человек. Также производитель в 2023 году на 200% нарастил объемы выпуска лазерного оборудования.Отмечается, что на сегодняшний день в реестр Минпромторга внесено 3 модельных серии станков предприятия, составляющие полноценную линейку оборудования, которое применяется для лазерной резки. Одна из них – серия, состоящая из станков с кабинетной защитой и сменными паллетами, – была внесена в конце прошлого года.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что ранее в документе были зарегистрированы серия открытых станков для скоростной лазерной резки и серия компактных станков для высокоточной лазерной резки. Качественная работа всех изделий достигается точностью позиционирования луча на обрабатываемой поверхности и малым диаметром сфокусированного лазерного излучения. Площадь производства на территории ОЭЗ "Технополис Москва" составляет примерно 4 тыс. кв. м.Как отметил гендиректор компании Олег Нефедов, предприятие и в дальнейшем будет держать курс на импортозамещение, внося вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.Ранее Овчинский сообщал, что производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов из Москвы в два раза нарастил выпуск продукции в минувшем году.

https://ria.ru/20240301/validatory-1930355555.html

https://ria.ru/20240302/muzey-1930599125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, россия, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)