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В Пушкино женщина ранила дочь ножом
В Пушкино женщина ранила дочь ножом - РИА Новости, 04.03.2024
В Пушкино женщина ранила дочь ножом
Жительница Пушкино ранила 10-летнюю дочь, бросив в нее нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:44
2024-03-04T15:44
2024-03-04T16:00
происшествия
пушкино
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жительница Пушкино ранила 10-летнюю дочь, бросив в нее нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "По предварительной информации, 3 марта 2024 года в квартире дома в микрорайоне Серебрянка города Пушкино 45-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры кинула нож в сторону 10-летней дочери. Девочка сообщила о произошедшем своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. В результате малолетней причинено резаное ранение колена", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенку оказали медпомощь. Подчеркивается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка. В прокуратуре добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240304/sk-1931033413.html
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происшествия, пушкино
В Пушкино женщина ранила дочь ножом
В Пушкино женщина ранила десятилетнюю дочь, кинув в нее нож
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Жительница Пушкино ранила 10-летнюю дочь, бросив в нее нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
«
"По предварительной информации, 3 марта 2024 года в квартире дома в микрорайоне Серебрянка города Пушкино 45-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры кинула нож в сторону 10-летней дочери. Девочка сообщила о произошедшем своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. В результате малолетней причинено резаное ранение колена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенку оказали медпомощь.
Подчеркивается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.
В прокуратуре добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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