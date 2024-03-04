https://ria.ru/20240304/nozh-1931041179.html

В Пушкино женщина ранила дочь ножом

В Пушкино женщина ранила дочь ножом - РИА Новости, 04.03.2024

В Пушкино женщина ранила дочь ножом

Жительница Пушкино ранила 10-летнюю дочь, бросив в нее нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:44

2024-03-04T15:44

2024-03-04T16:00

происшествия

пушкино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1920x0_80_0_0_16d0ecaf889382d7359aa0b02f3ad29a.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жительница Пушкино ранила 10-летнюю дочь, бросив в нее нож, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "По предварительной информации, 3 марта 2024 года в квартире дома в микрорайоне Серебрянка города Пушкино 45-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры кинула нож в сторону 10-летней дочери. Девочка сообщила о произошедшем своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. В результате малолетней причинено резаное ранение колена", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенку оказали медпомощь. Подчеркивается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка. В прокуратуре добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240304/sk-1931033413.html

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пушкино