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Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования
Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования - РИА Новости, 04.03.2024
Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почетных наименований... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:47
2024-03-04T21:47
2024-03-04T21:47
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почетных наименований "гвардейские", соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 17 артиллерийской бригаде большой мощности почетного наименования "гвардейская", - говорится в документе. Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й общевойсковой армии почетного наименования "гвардейская". Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 марта 2024 года.
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования
Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования "гвардейские"
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указы
о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде
большой мощности почетных наименований "гвардейские", соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 17 артиллерийской бригаде большой мощности почетного наименования "гвардейская", - говорится в документе.
Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й общевойсковой армии почетного наименования "гвардейская".
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 марта 2024 года.
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