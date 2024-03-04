https://ria.ru/20240304/naimenovaniya-1931104830.html

Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования

Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования - РИА Новости, 04.03.2024

Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почетных наименований... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:47

2024-03-04T21:47

2024-03-04T21:47

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930688881_0:145:2907:1780_1920x0_80_0_0_a5a925129e3994014da01b580ff6ec57.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почетных наименований "гвардейские", соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 17 артиллерийской бригаде большой мощности почетного наименования "гвардейская", - говорится в документе. Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й общевойсковой армии почетного наименования "гвардейская". Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество