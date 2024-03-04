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Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
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16:46 04.03.2024
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Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве
Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют пять столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:46
2024-03-04T16:46
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют пять столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького". "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Софийская набережная в Москве
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют пять столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - уточнил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького".
«
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
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