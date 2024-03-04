https://ria.ru/20240304/naberezhnye-1931058068.html

Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве

Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве - РИА Новости, 04.03.2024

Петр Бирюков: пять набережных отремонтируют в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют пять столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:46

2024-03-04T16:46

2024-03-04T16:46

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют пять столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького". "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы