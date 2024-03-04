https://ria.ru/20240304/mobilizatsiya-1930998094.html

СМИ: в Киеве так и не разработали четкий план мобилизации

СМИ: в Киеве так и не разработали четкий план мобилизации - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: в Киеве так и не разработали четкий план мобилизации

Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогло разработать четкий план мобилизации на фоне ряда поражений на фронте и протестов, пишет РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:07

2024-03-04T13:07

2024-03-04T13:07

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогло разработать четкий план мобилизации на фоне ряда поражений на фронте и протестов, пишет газета Washington Post. Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно, а родственники военных требуют провести ротацию. Протесты вызвало и ужесточение мобилизации, предусмотренное внесенным в Верховную раду скандальным законопроектом. "Владимир Зеленский и его высшие военные командующие до сих пор не смогли разработать четкий план по призыву или набору многих тысяч новых солдат", - говорится в публикации издания. Также отмечается, что Зеленский оказался неспособен на формирование политического консенсуса по поводу стратегии мобилизации, что привело к расколу в Раде и среди граждан Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. При этом на Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в интервью РИА Новости, что мобилизация на Украине - это преступление против населения.

https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины