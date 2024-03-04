https://ria.ru/20240304/medvedev-1931044720.html
Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией
Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией
Все могло бы быть иначе, не попади Украина в глупейшую, расставленную США ловушку для борьбы с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:58
2024-03-04T15:58
2024-03-04T15:58
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Все могло бы быть иначе, не попади Украина в глупейшую, расставленную США ловушку для борьбы с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Не попади та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили США и их союзники для противостояния при помощи Украины нашей стране, при использовании вот этой самой "анти-России", все могло бы быть иначе... Если б во главе этой страны в какой-то момент встали не глумливые воры, политические тряпки или стыдливые неонацисты, история могла бы пойти совершенно по другому пути", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он предположил, что, наверное, и спецоперация не понадобилась бы, если бы киевские главари выполнили "вполне реалистичные" условия Минских соглашений когда-то, а не "прятали свою беспомощность за теориями об агрессивных "москалях" и не нарушали стратегических границ" России. "Как справедливо отметил наш президент, если бы Россию не начали уничтожать на ее же исторических территориях, действительно, ничего этого не было бы. Но история, как известно, обратного хода не имеет", - отметил Медведев.
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российское общество "знание", дмитрий медведев, россия, украина, сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Российское общество "Знание", Дмитрий Медведев, Россия, Украина, США, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией
Медведев: если бы Украина не попала в ловушку США, все могло бы быть иначе
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Все могло бы быть иначе, не попади Украина в глупейшую, расставленную США ловушку для борьбы с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Не попади та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили США и их союзники для противостояния при помощи Украины нашей стране, при использовании вот этой самой "анти-России", все могло бы быть иначе... Если б во главе этой страны в какой-то момент встали не глумливые воры, политические тряпки или стыдливые неонацисты, история могла бы пойти совершенно по другому пути", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание
".
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Он предположил, что, наверное, и спецоперация не понадобилась бы, если бы киевские главари выполнили "вполне реалистичные" условия Минских соглашений когда-то, а не "прятали свою беспомощность за теориями об агрессивных "москалях" и не нарушали стратегических границ" России.
"Как справедливо отметил наш президент, если бы Россию не начали уничтожать на ее же исторических территориях, действительно, ничего этого не было бы. Но история, как известно, обратного хода не имеет", - отметил Медведев.
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