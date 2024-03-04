https://ria.ru/20240304/medvedev-1931044720.html

Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией

Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал об американской ловушке для борьбы с Россией

Все могло бы быть иначе, не попади Украина в глупейшую, расставленную США ловушку для борьбы с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:58

2024-03-04T15:58

2024-03-04T15:58

российское общество "знание"

дмитрий медведев

россия

украина

сша

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931010524_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_f1575a07f4772f02c1bb2087ba0dbe86.jpg

СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Все могло бы быть иначе, не попади Украина в глупейшую, расставленную США ловушку для борьбы с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Не попади та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили США и их союзники для противостояния при помощи Украины нашей стране, при использовании вот этой самой "анти-России", все могло бы быть иначе... Если б во главе этой страны в какой-то момент встали не глумливые воры, политические тряпки или стыдливые неонацисты, история могла бы пойти совершенно по другому пути", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он предположил, что, наверное, и спецоперация не понадобилась бы, если бы киевские главари выполнили "вполне реалистичные" условия Минских соглашений когда-то, а не "прятали свою беспомощность за теориями об агрессивных "москалях" и не нарушали стратегических границ" России. "Как справедливо отметил наш президент, если бы Россию не начали уничтожать на ее же исторических территориях, действительно, ничего этого не было бы. Но история, как известно, обратного хода не имеет", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское общество "знание", дмитрий медведев, россия, украина, сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире