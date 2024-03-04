https://ria.ru/20240304/medvedev-1931043585.html
Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность
Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность
Большой Евразии нужна стабильность, в конфликтах в этом регионе не заинтересован никто, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:54
2024-03-04T15:54
2024-03-04T15:54
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дмитрий медведев
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Большой Евразии нужна стабильность, в конфликтах в этом регионе не заинтересован никто, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о наших стратегических границах второго уровня и более высокого порядка, то они охватывают пространства, которые принято называть большой Евразией. Любая ответственная держава осознает, что для эффективного развития такой огромной территории нужна прежде всего стабильность", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание". По его словам, если где-то в Евразии разгораются конфликты, может застопориться прогресс на всем континенте, "в чем, скажем прямо, не заинтересован никто". "Именно поэтому, кстати, в определенный период, президент нашей страны выдвинул инициативу создания большого евразийского партнерства. Это и есть ключевой интеграционный контур на нашем континенте", - добавил он. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931036111.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий медведев, россия, владимир путин, евразия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Евразия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность
Медведев: большой Евразии для эффективного развития нужна стабильность
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Большой Евразии нужна стабильность, в конфликтах в этом регионе не заинтересован никто, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если говорить о наших стратегических границах второго уровня и более высокого порядка, то они охватывают пространства, которые принято называть большой Евразией. Любая ответственная держава осознает, что для эффективного развития такой огромной территории нужна прежде всего стабильность", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание".
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По его словам, если где-то в Евразии разгораются конфликты, может застопориться прогресс на всем континенте, "в чем, скажем прямо, не заинтересован никто".
"Именно поэтому, кстати, в определенный период, президент нашей страны выдвинул инициативу создания большого евразийского партнерства. Это и есть ключевой интеграционный контур на нашем континенте", - добавил он.
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Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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