https://ria.ru/20240304/medvedev-1931043585.html

Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность

Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев заявил, что большой Евразии нужна стабильность

Большой Евразии нужна стабильность, в конфликтах в этом регионе не заинтересован никто, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:54

2024-03-04T15:54

2024-03-04T15:54

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий медведев

россия

владимир путин

евразия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a66632fee5478b5b8593cc0a590f86f4.jpg

СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Большой Евразии нужна стабильность, в конфликтах в этом регионе не заинтересован никто, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Если говорить о наших стратегических границах второго уровня и более высокого порядка, то они охватывают пространства, которые принято называть большой Евразией. Любая ответственная держава осознает, что для эффективного развития такой огромной территории нужна прежде всего стабильность", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание". По его словам, если где-то в Евразии разгораются конфликты, может застопориться прогресс на всем континенте, "в чем, скажем прямо, не заинтересован никто". "Именно поэтому, кстати, в определенный период, президент нашей страны выдвинул инициативу создания большого евразийского партнерства. Это и есть ключевой интеграционный контур на нашем континенте", - добавил он. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931036111.html

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931033763.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

россия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий медведев, россия, владимир путин, евразия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире