https://ria.ru/20240304/medvedev-1931041928.html
Россия до поры была готова продолжать сотрудничать с ЕС, заявил Медведев
Россия до поры была готова продолжать сотрудничать с ЕС, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Россия до поры была готова продолжать сотрудничать с ЕС, заявил Медведев
Россия до поры была готова продолжать конструктивную линию развития сотрудничества с ЕС, но Запад выбрал другой путь, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:46
2024-03-04T15:46
2024-03-04T15:46
россия
дмитрий медведев
владимир путин
евросоюз
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия до поры была готова продолжать конструктивную линию развития сотрудничества с ЕС, но Запад выбрал другой путь, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "До поры до времени мы были готовы продолжать такую же конструктивную линию с Евросоюзом. Я напомню, что в лучшие годы наш торговый оборот с Европейским союзом доходил до 500 миллиардов евро, это гигантская сумма… Но страны-члены Евросоюза выбрали для себя совершенно иной путь – стать для Соединенных Штатов Америки, если хотите такой жесткий термин, но я его произнесу – бессловесными животными", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые". Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931039758.html
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Евросоюз, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире
Россия до поры была готова продолжать сотрудничать с ЕС, заявил Медведев
Медведев: РФ до поры была готова продолжать конструктивно сотрудничать с ЕС