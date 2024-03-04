https://ria.ru/20240304/medvedev-1931039758.html

Медведев заявил, что время играет против золотого миллиарда

Медведев заявил, что время играет против золотого миллиарда - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев заявил, что время играет против золотого миллиарда

Силы и влияние США давно не те, время играет против золотого миллиарда, американцы не в силах это изменить, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:38

2024-03-04T15:38

2024-03-04T15:38

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий медведев

россия

сша

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владимир путин

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Силы и влияние США давно не те, время играет против золотого миллиарда, американцы не в силах это изменить, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые". "Силы и влияние у Америки уже давно не те... Время сегодня играет против так называемого золотого миллиарда, и американцы ничего с этим поделать уже не в силах", - сказал Медведев. Марафон "Знание.Первые" проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931033763.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий медведев, россия, сша, америка, владимир путин, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024